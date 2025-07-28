Дорогой спорткар Corvette ZR1 бросили на парковке на много лет

В конце 2007 года компания Chevrolet представила Corvette ZR1 в версии C6. Машина вышла на новый уровень в сравнении с предшественниками благодаря своему мощному 6,2-литровому двигателю LS9 V8 с турбонаддувом, выдающему 638 лошадиных сил и 819 Нм крутящего момента.

Автомобиль заслужил репутацию одного из самых «злых» моделей Corvette, из когда-либо созданных. Кроме того, машина стоила немалых денег и о ней мечтали многие поклонники «Шевроле».

Chevrolet Corvette ZR1

Накануне в соцсетях появилась фотография одного из экземпляров Corvette ZR1 (C6), забытого на паркинге на несколько лет. Кто является хозяином машины неизвестно. Автомобиль пребывает без движения на этом месте очень давно, на что намекает толстый слой пыли и грязи на его кузове.

Скриншот с Reddit

В комментариях к фотографии брошенного «Корветта» пользователи Сети начали строить догадки, почему машина оказалась никому не нужна.

Одни предположили, что ее владелец скончался и у него не было родственников, которые могли бы ее забрать. Другие уверены, что автомобиль просто угнали и бросили в этом неприметном месте.

Какой бы ни была причина, конкретно этот экземпляр способен стоит немалых денег. Сегодня за такие машины в США просят свыше 100 тысяч долларов или более 8 миллионов рублей.