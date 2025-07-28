Новый флагманский минивэн представят в октябре: он определит судьбу Nissan

Разработка нового поколения флагманского минивэна Nissan Elgrand идет полным ходом. Ожидается, что премьера машины состоится 30 октября этого года на автосалоне Japan Mobility Show-2025.

От автомобиля ожидают новый яркий дизайн экстерьера и интерьера, а также систему электрического привода e-Power. Кроме того, японские СМИ утверждают, что именно эта модель является ключевой и определит судьбу Nissan, терпящего финансовое бедствие.

Интерьер Nissan Leaf нового поколения

По слухам, ранее утекшим в интернет, интерьер будущего Nissan Elgrand будет похож на недавно выпущенный электрокар Leaf нового поколения.

Машина обзаведется двумя 14,3-дюймовыми экранами, а также фирменной системой Nissan Connect и высококачественными материалами отделки, позволяющими конкурировать с Toyota Alphard.

Nissan Elgrand нового поколения (неофициальный рендер)

В арсенал большого минивэна также войдет система объемного 3D-обзора, вентиляция сидений переднего и второго ряда, акустическая система Bose Personal Plus, в которой предусмотрят в том числе динамики в подголовниках передних и задних кресел.

Внешне новому Elgrand, по слухам, предстоит походить на концепт-кар Hyper Tourer Concept. Спереди автомобилю достанется сквозная светодиодная полоса и матричные светодиодные фары, а сзади массивный блок LED-фонарей.

Nissan Elgrand нового поколения (неофициальный рендер)

О технической части машины информация уже плюс-минус известна. Предполагается, что в оснащение новой генерации Elgrand войдет новейшая гибридная силовая установка e-Power третьего поколения, использующая для выработки электричества 1,5-литровый бензиновый ДВС.

Система питания «5 в 1» позволит снизить вес машины, обеспечить ей улучшенный акустический комфорт и высокую топливную экономичность.