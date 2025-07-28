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Toyota Yaris нового поколения станет похожим на Crown, Camry и RAV4

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Бюджетник Toyota Yaris 1 поколения появился в продаже в 1999 году и представлял собой европейскую модель B-сегмента, которая до 3 генерации продавалась в Японии под именем Vitz. С четвертой итерации, появившейся в 2020 году, автомобиль объединил названия как для родного, так и зарубежных рынков, став на 100-процентов «Ярисом». 

Сейчас эта модель дожидается очередной крупной модернизации, предполагающей для нее существенные визуальные перемены. О том, какими они могут оказаться, недавно пофантазировал цифровой художник «Theottle» из Малайзии.

По мнению этого дизайнера, в новом поколении Toyota Yaris станет похожей на недавно обновленные бестселлеры компании, такие как Crown, Camry и RAV4.

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Toyota Yaris нового поколения (спекулятивный рендер)

От реформенного «Яриса» ждут более покатого капота и совершенно иного оформления «передка» с C-образными фарами. Бампер хэтчбека примерит рельефные вырезы по бокам, а решетка радиатора расположится ниже, чем все привыкли ее видеть. 

Боковины машины на рендере примерили глянцевый пластиковый обвес, а корма приобрела массивный выпуклый блок задних фонарей, смыкающихся друг с другом посредством узкой светодиодной полосы. 

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Toyota Yaris нового поколения (спекулятивный рендер)

Инсайдеры полагают, что в салоне нового Yaris сохранится отдельный дисплей мультимедийной системы, но он станет крупнее, чем был у его предшественника.

Кроме того, в арсенал 5-дверки должна войти полностью цифровая комбинация приборов, а внутреннее убранство стать объемнее за счет увеличения длины, ширины и высоты кузова на 10 мм.

Под капотом модернизированного хэтчбека ждут полуторалитровую рядную «четверку» и ее гибридную модификацию. Информация о потенциальной полностью электрической версии машины пока отсутствует, но, возможно, покупателей этой модели ждет сюрприз. 

Премьера новой генерации Toyota Yaris может состояться в 2026 году.

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Фото:Theottle

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