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Семиместный гибридный минивэн Nissan готовится к ускоренному обновлению

Текст: Алиса Шашкова
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В прошлом году Nissan представил в Японии совершенно новый минивэн Serena, оснащенный новейшей гибридной силовой установкой e-Power. Но пребывать в нынешнем виде ему довелось недолго. 

Как сообщают японские СМИ, во второй половине 2025 года «Серена» переживет внеплановое обновление, которое обещает ей небольшие перемены в экстерьере и повышение конкурентноспособности оборудования. 

Презентация реформенного Nissan Serena может состояться осенью этого года на автосалоне Japan Mobility Show.

От рестайлингового минивэна ожидают некоторые изменения во внешнем виде, включая новые фары в форме перевернутых букв «L» и  матричные светодиодные дневные ходовые огни. Кроме того, машина может примерить увеличенную решетку радиатора.

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В салоне новой «Серены» имеет шансы разместиться 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и 10,8-дюймовый проекционный дисплей, которые на этот раз войдут в базовую комплектацию модели.

Навигационная система будет обновлена, а материалы отделки окажутся улучшены. В арсенал минивэна может войти также система помощи водителю ProPilot 2.0.

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Движущую силу машине предстоит обеспечивать гибридной силовой установке e-Power второго поколения с новым 1,4-литровым 3-цилиндровым атмосферным двигателем, генерирующим электроэнергию.

Электромотор развивает 163 лошадиные силы, а среднее потребление топлива системы составит 4,8-литра на 100 км. 

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Фото:Nissan

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