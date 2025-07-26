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«Женская» версия бюджетного хэтчбека Suzuki Alto обновилась в ретро-стиле

Текст: Алексей Шмидт
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Вслед за рестайлингом 5-дверки Suzuki Alto обновлению подверглась модификация этой модели Lapin, созданная для женской аудитории. Машина отличилась не только более привлекательным внешним видом, но и улучшенным оснащением, а также модернизированной силовой установкой.

Реформенный Alto Lapin приобрел увеличенную ромбовидную радиаторную решетку и интегрированными в нее круглыми светодиодными фарами, отсылающими к ретро-мотивам. Кроме того, машине оказались положены два новых цвета кузова, которые можно сочетать с белой крышей. 

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Обновленная версия Suzuki Alto Lapin

В салоне рестайлингового хэтчбека также была проведена небольшая модернизация, затрагивающая обновленные материалы отделки и цветовую гамму.

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Оснащение машины было расширено интеллектуальной системой сетевого взаимодействия Suzuki Connect, системами помощи при торможении, предотвращения выезда за пределы полосы движения и случайного нажатия на педаль газа. 

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Силовая установка автомобиля также обновилась. Пятидверке достался легкий гибридный агрегат, построенный вокруг 0,66-литрового ДВС. Помогать ей будет бесступенчатая трансмиссия CVT, а также передний или полный тип привода на выбор покупателя.

В Suzuki обещают, что с новым мотором Alto Lapin будет расходовать в среднем 3,6-литра бензина на 100 километров. 

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Фото:Suzuki

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