«Женская» версия бюджетного хэтчбека Suzuki Alto обновилась в ретро-стиле

Вслед за рестайлингом 5-дверки Suzuki Alto обновлению подверглась модификация этой модели Lapin, созданная для женской аудитории. Машина отличилась не только более привлекательным внешним видом, но и улучшенным оснащением, а также модернизированной силовой установкой.

Реформенный Alto Lapin приобрел увеличенную ромбовидную радиаторную решетку и интегрированными в нее круглыми светодиодными фарами, отсылающими к ретро-мотивам. Кроме того, машине оказались положены два новых цвета кузова, которые можно сочетать с белой крышей.

Обновленная версия Suzuki Alto Lapin

В салоне рестайлингового хэтчбека также была проведена небольшая модернизация, затрагивающая обновленные материалы отделки и цветовую гамму.

Оснащение машины было расширено интеллектуальной системой сетевого взаимодействия Suzuki Connect, системами помощи при торможении, предотвращения выезда за пределы полосы движения и случайного нажатия на педаль газа.

Силовая установка автомобиля также обновилась. Пятидверке достался легкий гибридный агрегат, построенный вокруг 0,66-литрового ДВС. Помогать ей будет бесступенчатая трансмиссия CVT, а также передний или полный тип привода на выбор покупателя.

В Suzuki обещают, что с новым мотором Alto Lapin будет расходовать в среднем 3,6-литра бензина на 100 километров.