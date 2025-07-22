В Японии запустили продажи обновленного бестселлера Suzuki за 600 тысяч рублей

У Suzuki в Японии имеется большое портфолио кей-каров, многие из которых очень популярны на местном рынке. Один из них – компактвэн Alto, который за прошлый год разошелся в «Стране восходящего солнца» тиражом в 68 тысяч 139 штук и занял в общем ТОП-е этого сегмента почетное седьмое место.

На днях выяснилось, что в Японии стартовали продажи обновленной версии этой модели. В базовой комплектации машину оценили в 1 миллион 142 тысячи иен или около 600 тысяч рублей, а в самой дорогой в 1 миллион 589 тысяч иен (примерно 850 тысяч рублей).

Обновленный Suzuki Alto для Японии

Реформенный Alto претерпел небольшие изменения во внешнем виде. Машине примерили новую решетку радиатора с хромированной отделкой, придающую ей более фактурный облик.

Бампер подвергся переделке, чтобы лучше сочетаться с округлыми формами кузова и улучшить аэродинамические характеристики, а на крышке багажника появился спойлер.

Кроме того, рестайлинговый Alto приобрел новый розовый цвет кузова и варианты контрастного окраса с крышей бежевого или черного цвета.

Интерьер обновленного Suzuki Alto для Японии

В оснащение модернизированного японского кей-кара вошла функция Suzuki Connect, двухдатчиковая система помощи при торможении DSBS II, система предотвращения выезда из полосы движения и случайного нажатия на педаль газа.

Приводить в движение обновленный Suzuki Alto будет два варианта бензинового двигателя рабочим объемом 0,66-литра – атмосферный или мягкий-гибрид.

Ассистировать обоим предстоит бесступенчатой коробке передач CVT, а привод можно будет выбрать из переднего или полного.