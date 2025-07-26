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Новое поколение седана Hyundai Elantra/Avante лишили камуфляжа 

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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В интернете все чаще стали появляться шпионские фотографии нового поколения Hyundai Elantra/Avante. Популярный корейский седан готовится к скачку в следующую генерацию, которая может внести заметные коррективы в его устоявшийся за последние годы дизайн.

Представить как будет выглядеть новая Elantra/Avante на днях взялись авторы YouTube-канала «NYMammoth». Независимые художники из Южной Кореи продемонстрировали внешность будущей «Элантры», которая на родине продается под именем «Аванте», без какой-либо маскировки. 

Ожидается, что новая Elantra станет более современной версией актуальной модели. Машине перелицуют переднюю часть кузова, где появится бумерангообразная оптика, соединенная светящейся линией, а также сложный по форме и конструкции бампер, выкрашенный в черный и серый цвета.

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Hyundai Elantra/Avante нового поколения (спекулятивный рендер)

Боковины машины избавятся от угловатых выштамповок в пользу более классических форм, а ручки дверей расположатся в уровень с кузовом. 

Последними штрихами в дизайнерских ухищрениях новой Elantra/Avante может стать покатая линия крыши, добавляющая машине стремительности, а также перелицованные задние фонари и другой бампер. 

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Тестовый прототип Hyundai Elantra/Avante нового поколения

Предполагалось, что в будущей генерации эта модель Hyundai станет электромобилем, но в итоге от этой стратегии было решено отказаться.

Инсайдеры из Кореи пишут, что машина выйдет в продажу как обновленная модель с двигателем внутреннего сгорания и пока обойдется без электрических силовых агрегатов. 

Официальные сроки запуска новой Hyundai Elantra/Avante в продажу пока не называются, но южнокорейская пресса уверяет, что машина дебютирует в 2026 году. 

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Фото:NYMammoth, Shorts Car

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