ДомойАвтоновости сегодняПоказан концепт-арт нового Nissan Terrano: идеальный конкурент Land Rover Defender 90

Показан концепт-арт нового Nissan Terrano: идеальный конкурент Land Rover Defender 90

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
digitally reborn nissan terrano ii works perfectly as a land rover defender 90 competitor 254895 1 1

Несмотря на финансовые проблемы Nissan ищет спасение в инвестировании в новые или возрожденные модели. Одной из них в ближайшем будущем может оказаться «воскрешенный» внедорожник Terrano (не путать с кроссовером, выпускавшимся в России), который сняли с конвейера в 2006 году.

Никаких официальных подробностей или подтверждений этим слухам пока не приводится, поэтому всем остается только строить свои догадки на тему этого проекта.

К числу «ждунов» нового Terrano недавно присоединился автомобильный дизайнер Андрей Сулемин (andreysuleminsketches), проживающий в Китае, и работающий в этой сфере с 2014 года. 

digitally reborn nissan terrano ii works perfectly as a land rover defender 90 competitor 1 1
Спекулятивный рендер нового Nissan Terrano

На днях этот независимый художник представил на суд общественности собственную интерпретацию внешнего облика Nissan Terrano следующего поколения, который был построен на рамной платформе и выделялся своими выдающимися качествами на бездорожье.

digitally reborn nissan terrano ii works perfectly as a land rover defender 90 competitor 4 1

Автор рендеров уверен, что Nissan может попытаться сохранить эти преимущества «Террано» в его свежей генерации, а также предполагает, что машина примерит 3-дверный кузов, с которым новинка японской марки сможет конкурировать с Ford Bronco и Jeep Wrangler, а также, возможно, даже с премиальным Land Rover Defender 90.

На изображениях внедорожник Terrano нового поколения выглядит максимально футуристично и скорее напоминает концепт-кар, нежели серийную машину.

digitally reborn nissan terrano ii works perfectly as a land rover defender 90 competitor 3 1

Автомобилю достались нетривиальные колесные диски, частично прилегающие к бортам «зубастых» покрышек, узкая передняя светотехника, широкие накладки на колесных арках, а также мускулистые задние крылья и штрихообразные задние фонари.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Andrey Sulemin/andreysuleminsketches

Читайте также:

Последние новости:

Mitsubishi обновила бюджетный компакт eK Cross с дизайном...

Новый BMW X7 показали на реалистичных рендерах

Очень дешевая Mazda улучшена: расход топлива упал до...

Большой кроссовер Subaru, созданный только для американцев, обновился...

Новая Toyota Supra будет построена без участия BMW:...

В Россию начали поставлять самый продаваемый автомобиль Японии

Из Китая можно заказать поддельный Dodge Ram за...

Британцы назвали самые надежные автомобили: японские машины в...

Кроссовер начального уровня от суббренда Toyota будет расходовать...

Новый большой пикап Honda на базе Nissan показался...

Новый Kia Seltos получит «злой» дизайн и изменит...

Популярный внедорожник Toyota 4Runner примерил хардкорный вид 

Бюджетный кроссовер Honda HR-V обновился и заполучил эксклюзивный...

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения показался на реалистичных...

Honda модернизировала «Автомобиль года в Японии»

Дешевая малолитражка Mitsubishi с легендарным именем появится раньше,...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+