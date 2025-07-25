Показан концепт-арт нового Nissan Terrano: идеальный конкурент Land Rover Defender 90

Несмотря на финансовые проблемы Nissan ищет спасение в инвестировании в новые или возрожденные модели. Одной из них в ближайшем будущем может оказаться «воскрешенный» внедорожник Terrano (не путать с кроссовером, выпускавшимся в России), который сняли с конвейера в 2006 году.

Никаких официальных подробностей или подтверждений этим слухам пока не приводится, поэтому всем остается только строить свои догадки на тему этого проекта.

К числу «ждунов» нового Terrano недавно присоединился автомобильный дизайнер Андрей Сулемин (andreysuleminsketches), проживающий в Китае, и работающий в этой сфере с 2014 года.

Спекулятивный рендер нового Nissan Terrano

На днях этот независимый художник представил на суд общественности собственную интерпретацию внешнего облика Nissan Terrano следующего поколения, который был построен на рамной платформе и выделялся своими выдающимися качествами на бездорожье.

Автор рендеров уверен, что Nissan может попытаться сохранить эти преимущества «Террано» в его свежей генерации, а также предполагает, что машина примерит 3-дверный кузов, с которым новинка японской марки сможет конкурировать с Ford Bronco и Jeep Wrangler, а также, возможно, даже с премиальным Land Rover Defender 90.

На изображениях внедорожник Terrano нового поколения выглядит максимально футуристично и скорее напоминает концепт-кар, нежели серийную машину.

Автомобилю достались нетривиальные колесные диски, частично прилегающие к бортам «зубастых» покрышек, узкая передняя светотехника, широкие накладки на колесных арках, а также мускулистые задние крылья и штрихообразные задние фонари.