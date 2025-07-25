Новый BMW X7 показали на реалистичных рендерах

BMW работает над вторым по счету поколением большого кроссовера X7. Премьера реформенной новинки баварского автогиганта запланирована на 2026 год.

Ожидается, что машина заметным образом отличится от своего предшественника внешне, и вероятно, переберется на электрическую тягу.

Портал «Motor1» выложил в интернет первые рендерные изображения нового BMW X7, на которых машина выделяется классической решеткой радиатора со светодиодным обрамлением, узкими двухуровневыми фарами, а также мускулистыми боковинами.

BMW X7 нового поколения (неофициальный рендер)

В основе нового «Икс седьмого» будет лежать модернизированная платформа CLAR, которая позволяет использовать не только ДВС, но и электромоторы.

Это открывает для самого большого «Икса» путь к полной электрификации и вариации iX7 в будущем. Впрочем, пока в BMW стараются избегать ответов на эти вопросы.

В случае, если машине действительно дадут стать электромобилем, под ее капотом могут разместиться двигатели мощностью от 449 до 650 лошадиных сил, а под полом будет установлен блок аккумулятора емкостью 105,7 кВт/ч.

BMW X7 нового поколения (неофициальный рендер)

Что касается простых вариантов X7 второй генерации, то в их число должны войти бензиновые и дизельные моторы, работающие в формате «мягкого гибрида». Самый производительный агрегат будет выдавать не менее 530 лошадиных сил (версия M60i).

В продажу новый BMW X7 может выйти уже в 2026 году.