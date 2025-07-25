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Новый BMW X7 показали на реалистичных рендерах

Текст: Михаил Романченко
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BMW работает над вторым по счету поколением большого кроссовера X7. Премьера реформенной новинки баварского автогиганта запланирована на 2026 год.

Ожидается, что машина заметным образом отличится от своего предшественника внешне, и вероятно, переберется на электрическую тягу.

Портал «Motor1» выложил в интернет первые рендерные изображения нового BMW X7, на которых машина выделяется классической решеткой радиатора со светодиодным обрамлением, узкими двухуровневыми фарами, а также мускулистыми боковинами.

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BMW X7 нового поколения (неофициальный рендер)

В основе нового «Икс седьмого» будет лежать модернизированная платформа CLAR, которая позволяет использовать не только ДВС, но и электромоторы.

Это открывает для самого большого «Икса» путь к полной электрификации и вариации iX7 в будущем. Впрочем, пока в BMW стараются избегать ответов на эти вопросы. 

В случае, если машине действительно дадут стать электромобилем, под ее капотом могут разместиться двигатели мощностью от 449 до 650 лошадиных сил, а под полом будет установлен блок аккумулятора емкостью 105,7 кВт/ч. 

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BMW X7 нового поколения (неофициальный рендер)

Что касается простых вариантов X7 второй генерации, то в их число должны войти бензиновые и дизельные моторы, работающие в формате «мягкого гибрида». Самый производительный агрегат будет выдавать не менее 530 лошадиных сил (версия M60i).

В продажу новый BMW X7 может выйти уже в 2026 году. 

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ИСТОЧНИК:Motor1

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