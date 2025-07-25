Большой кроссовер Subaru, созданный только для американцев, обновился и подорожал

Компания Subaru представила обновленный кроссовер Ascent. Пятиметровая трехрядная модель, разработанная специально для американского рынка, готовится к снятию с конвейера, поэтому изменения в ней оказались незначительными, однако даже они заметным образом повлияли на итоговую цену машины.

В базовом исполнении кроссовер Ascent перенял ряд элементов дизайна у уже прекратившей свое существование специальной модификации Onyx Edition.

Обновленный Subaru Ascent

В частности, машине достались черные корпуса наружных зеркал, элементы внешнего декора такого же цвета, а также 18-дюймовые колесные диски с аналогичной по палитре отделкой.

Внутри семейного SUV, созданного специально под запросы американских покупателей, дебютировал обновленный интерьер с черной отделкой и новой обивкой сидений, которая была заменена с обычной на водостойкую StarTex.

Еще одной доработкой устаревающей модели Subaru стала обновленная цветовая палитра. Цвет «Сапфирово-синий перламутр» пришел на смену «Космическому синему перламутру».

Кроме того, в арсенал машины со средних комплектаций теперь будут входить опции, ранее недоступные для таких исполнений, в том числе электропривод багажника, подогревы сидений, 3-зонный климат-контроль и многое другое.

Механически автомобиль никак не изменился и продолжит предлагаться с 2,4-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 260 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит бесступенчатой коробке передач и системе постоянного полного привода.

Несмотря на небольшой спектр перемен Subaru Ascent подорожал сразу на 800 долларов (64 тысячи рублей). Базовая стоимость этой модели в Штатах теперь начинается от 40 тысяч 795 долларов (3,3-миллиона рублей по нынешнему курсу).