Кроссовер начального уровня от суббренда Toyota будет расходовать всего 3,6-литра бензина на 100 км

Бюджетный суббренд концерна Toyota – компания Daihatsu – представила на выставке в Индонезии новый вариант своего компактного кроссовера Rocky. Машина получила к названию приставку Hybrid и выделяется на фоне остальных своей новой гибридной силовой установкой e-Smart Hybrid.

Родственник модели Toyota Raize ранее предлагался исключительно с 1- и 1,2-литровыми бензиновыми двигателями, но теперь у Rocky появится полноценная бензино-электрическая модификация, сочетающая в себе 1,2-литровый ДВС и электродвигатель.

Бензиновый мотор в силовой установке будет использоваться для выработки электрической энергии, а за движение машины предстоит отвечать электродвигателю мощностью 106 лошадиных сил.

Интерьер Daihatsu Rocky Hybrid

Утверждается, что с новым силовым агрегатом средний расход топлива Daihatsu Rocky сократится до 3,6-литра бензина на 100 км.

Параллельно на том же автосалоне в Индонезии (GIIAS-2025) состоялась премьера концептуальной кросс-модификации этого кроссовера Crossfield, вдохновленной моделью RAV4 Adventure Off-Road Package II.

Концепт-кар Daihatsu Rocky Crossfield

Автомобилю досталась уникальная окраска песочного цвета, большие передние и задние бамперы из неокрашенного пластика, а также широкие накладки на дверях, устойчивые к царапинам. На крыше кроссовера разместили багажник для серфбордов, а также для установки палатки.

Информации о том, появится ли кросс-модификация Rocky в продаже, пока нет. Не исключено, что такой вариант оснащения будет доступен для покупателей этой модели в качестве опционального пакета доработок.