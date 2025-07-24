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Новый большой пикап Honda на базе Nissan показался на реалистичных изображениях

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Слияние Nissan и Honda завершилось неудачей, однако несколько недель назад стало известно о возможном сотрудничестве двух этих японских автопроизводителей в сегменте пикапов.

Предполагается, что речь идет о попытке брендов сэкономить и перейти на формат работы по принципу бейдж-инжиниринга, когда одну и ту же модель, но в разном внешнем виде могут одновременно выпускать две компании.

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Nissan Titan

По информации японской прессы, Honda собирается наладить выпуск нового пикапа на мощностях завода Nissan в США. Автомобиль будет представлять собой полноразмерную модель, которую построят на платформе Nissan Titan.

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Новый пикап Honda на базе Nissan Titan (спекулятивный рендер)

Накануне независимый дизайнер «Theottle» представил, как может выглядеть эта модель в серийной вариации. По его мнению, в основу экстерьера нового пикапа «Хонды», построенного на популярной модели «Ниссан», ляжет внешность вседорожника Honda Passport.

Спереди машине на рендерах оказалась полошена широкая прямоугольная решетка радиатора, обрамляют которую фары, частично срисованные с модели «Титан». Полуквадратные блоки обладают внутренним рисунком дневных ходовых огней в форме букв «C», а дополняет образ «утилитарника» массивный передний бампер.

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Новый пикап Honda на базе Nissan Titan (спекулятивный рендер)

Сзади новинка Honda, которую автор изображений прозвал Riggedup, щеголяет собственным откидным бортом без каких-либо выштамповок, а также фонарями, отличными от оригинального Nissan Titan.

Если Honda и вправду возьмется за этот проект, то под капот ее новой модели может переехать мотор с модели «Ниссан». Та, напомним, уже не выпускается, но до своего ухода с конвейера комплектовалась 5,6-литровым бензиновым мотором V8, развивающим 400 лошадиных сил мощности и 560 Нм крутящего момента. 

Сроки выхода в продажу нового пикапа Honda пока не раскрываются.

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Фото:Theottle, Nissan

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