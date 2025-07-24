Новый большой пикап Honda на базе Nissan показался на реалистичных изображениях

Слияние Nissan и Honda завершилось неудачей, однако несколько недель назад стало известно о возможном сотрудничестве двух этих японских автопроизводителей в сегменте пикапов.

Предполагается, что речь идет о попытке брендов сэкономить и перейти на формат работы по принципу бейдж-инжиниринга, когда одну и ту же модель, но в разном внешнем виде могут одновременно выпускать две компании.

Nissan Titan

По информации японской прессы, Honda собирается наладить выпуск нового пикапа на мощностях завода Nissan в США. Автомобиль будет представлять собой полноразмерную модель, которую построят на платформе Nissan Titan.

Новый пикап Honda на базе Nissan Titan (спекулятивный рендер)

Накануне независимый дизайнер «Theottle» представил, как может выглядеть эта модель в серийной вариации. По его мнению, в основу экстерьера нового пикапа «Хонды», построенного на популярной модели «Ниссан», ляжет внешность вседорожника Honda Passport.

Спереди машине на рендерах оказалась полошена широкая прямоугольная решетка радиатора, обрамляют которую фары, частично срисованные с модели «Титан». Полуквадратные блоки обладают внутренним рисунком дневных ходовых огней в форме букв «C», а дополняет образ «утилитарника» массивный передний бампер.

Новый пикап Honda на базе Nissan Titan (спекулятивный рендер)

Сзади новинка Honda, которую автор изображений прозвал Riggedup, щеголяет собственным откидным бортом без каких-либо выштамповок, а также фонарями, отличными от оригинального Nissan Titan.

Если Honda и вправду возьмется за этот проект, то под капот ее новой модели может переехать мотор с модели «Ниссан». Та, напомним, уже не выпускается, но до своего ухода с конвейера комплектовалась 5,6-литровым бензиновым мотором V8, развивающим 400 лошадиных сил мощности и 560 Нм крутящего момента.

Сроки выхода в продажу нового пикапа Honda пока не раскрываются.