Новый Kia Seltos получит «злой» дизайн и изменит правила игры в своем сегменте

Компактный кроссовер Kia Seltos готовится к очередному этапу эволюции. Появление его нового поколения запланировано на январь 2026 года. Ожидается, что машина пройдет не только через внешний рестайлинг, но и сменит концепцию, частично перебравшись на электротягу.

Не так давно в интернете были опубликованы фотографии прототипов новых Seltos, проходящих испытания. Судя по ним, машина пройдет через полноценную модернизацию и прибавит в габаритах.

Тестовый прототип нового поколения Kia Seltos

В основе автомобиля будет лежать платформа SP3 следующего поколения, которая окажется способна поддерживать не только классические ДВС, но и гибридные системы.

Помимо более «злого» дизайна с агрессивным оформлением передней части кузова, потайными дверными ручками и широким пластиковым обвесом, новый Kia Seltos должен получить под капот бензино-электрическую силовую установку, работающую на базе 1,6-литрового бензинового мотора и электрического двигателя.

Тестовый прототип нового поколения Kia Seltos

Максимальная отдача такой связки может составить примерно 141 лошадиную силу. За полный привод будет отвечать электрифицированная система e-AWD.

Внедрение в арсенал нового «Селтоса» гибридной силовой установки обеспечит машине высокую топливную эффективность, а также экологичность, что немаловажно для расширения рынков сбыта этой модели (в частности появления этой модели в продаже в Европе).