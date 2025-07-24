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Новый Kia Seltos получит «злой» дизайн и изменит правила игры в своем сегменте

Текст: Алексей Шмидт
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Компактный кроссовер Kia Seltos готовится к очередному этапу эволюции. Появление его нового поколения запланировано на январь 2026 года. Ожидается, что машина пройдет не только через внешний рестайлинг, но и сменит концепцию, частично перебравшись на электротягу.

Не так давно в интернете были опубликованы фотографии прототипов новых Seltos, проходящих испытания. Судя по ним, машина пройдет через полноценную модернизацию и прибавит в габаритах.

new seltos exterior left front three quarter
Тестовый прототип нового поколения Kia Seltos

В основе автомобиля будет лежать платформа SP3 следующего поколения, которая окажется способна поддерживать не только классические ДВС, но и гибридные системы.

Помимо более «злого» дизайна с агрессивным оформлением передней части кузова, потайными дверными ручками и широким пластиковым обвесом, новый Kia Seltos должен получить под капот бензино-электрическую силовую установку, работающую на базе 1,6-литрового бензинового мотора и электрического двигателя. 

new seltos exterior left rear three quarter
Тестовый прототип нового поколения Kia Seltos

Максимальная отдача такой связки может составить примерно 141 лошадиную силу. За полный привод будет отвечать электрифицированная система e-AWD.

Внедрение в арсенал нового «Селтоса» гибридной силовой установки обеспечит машине высокую топливную эффективность, а также экологичность, что немаловажно для расширения рынков сбыта этой модели (в частности появления этой модели в продаже в Европе).

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Фото:Соцсети

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