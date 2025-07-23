Бюджетный кроссовер Honda HR-V обновился и заполучил эксклюзивный комплект доработок 

Не так давно Honda обновила свой бюджетный «паркетник» HR-V и постепенно выводит его в продажу на привычные для него рынки сбыта.

Один из них – Малайзия, где новый HR-V стал доступен не только в «топовой» спортивной комплектации RS, но и со специальным пакетом доработок Modulo, предложенным в качестве опции.

Прием заказов на реформенный Honda HR-V уже стартовал. Внешность машины практически не изменилась и была модернизирована лишь за счет увеличенной решетки радиатора и других 18-дюймовых колесных дисков.

Обновленный Honda HR-V в версии RS

В «топовой» комплектации RS «гриль» автомобиля приобрел хромированные вставки, а в салоне кроссовера стали доступны эксклюзивные материалы отделки и декора.

Параллельно для покупателей нового HR-V предложат комплект, выпущенный официальным тюнинг-ателье Honda Modulo.

В боди-кит войдут передний сплиттер и задний спойлер, а также ряд дополнительных аксессуаров в интерьере.

Обновленный Honda HR-V с боди-китом от Modulo

Что касается производительности, то продавать автомобиль собираются с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 181 лошадиную силу.

На разгон с места до 100 километров в час у него будет уходить примерно 8,8-секунды.