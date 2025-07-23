Новый практичный рамный вездеход Kia оказался хуже в безопасности, чем китайские аналоги

В конце 2024 года Kia представила новый рамный пикап Tasman. Одним из главных рынков сбыта для этой модели называлась Австралия, где недавно было решено провести тесты «Тасмана» на безопасность (по местной методике ANCAP).

Новинка Kia получила по их результатам максимальный пятизвездочный рейтинг, однако в отдельных испытаниях машина уступила некоторым своим китайским конкурентам.

Kia Tasman набрал в тесте на защиту взрослых пассажиров оценку в 85%, сравнявшись с «поднебесными» моделями BYD Shark 6 и JAC T9.

Впрочем, затем автомобиль получил штраф в несколько очков за проскальзывание манекена водителя под поясную часть ремня безопасности во фронтальном краш-тесте, а по уровню защиты пассажиров-детей и вовсе заметно уступил всем своим китайским визави (85% против 87% у BYD Shark 6 и JAC T9, а также 93% у GMW Cannon Alpha).

В испытаниях на защиту уязвимых участников дорожного движения (пешеходы и велосипедисты) Kia Tasman набрал всего 74%, оказавшись на том же уровне, что и BYD Shark 6, но при этом намного хуже моделей GMW Cannon Alpha и JAC T9 с результатами 82 и 87% соответственно.

Наконец, финальный тест на безопасность принес «Тасману» оценку в 80 процентов против 81, 86 и 89 баллов у моделей GMW, BYD и JAC.

Напомним, ранее мы рассказывали, что предлагать новые Kia Tasman начали в том числе на российском рынке.

С тех пор количество предложений таких машин немного выросло. Сегодня цены на параллельно импортированные пикапы из Кореи начинаются от 6 миллионов 470 тысяч рублей и доходят до 7 миллионов 435 тысяч рублей.