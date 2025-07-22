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Chery выпустит праворульный рамный пикап: как он может выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В начале этого года компания Chery представила на автосалоне в Шанхае свой первый современный пикап под маркой Himla. Тогда было заявлено, что машина будет предлагаться не только в Китае, но и за его пределами.

А теперь выяснилось, что автомобиль собираются продавать в том числе в праворульной модификации, предназначенной для рынка Австралии.

Портал «Drive» опубликовал первое рендерное изображение такого автомобиля, судя по которому ему предстоит немного отличаться внешне от оригинального пикапа Himla, показанного Chery этой весной.

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Патентное изображение нового пикапа Chery для Австралии

Машине на рендере (заглавное изображение) оказались положены другие фары, выполненные в форме букв C, а также новая решетка радиатора, переделанные бамперы.

В Австралии новинка Chery будет позиционироваться как конкурент Toyota Hilux. Информации о том, какой двигатель ляжет в его основу, пока нет, но представители китайской марки рассматривают как дизельный мотор, так и гибридную силовую установку.

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Пикап Chery Himla для Китая

Как и китайский пикап Himla, автомобиль будет построен на основе лестничной рамы и сможет удивить как внедорожными, так и грузовыми возможностями.

Сроки запуска праворульного «утилитарника» Chery в продажу в Австралии пока не объявлены. 

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ИСТОЧНИК:Drive

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