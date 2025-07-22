Chery выпустит праворульный рамный пикап: как он может выглядеть

В начале этого года компания Chery представила на автосалоне в Шанхае свой первый современный пикап под маркой Himla. Тогда было заявлено, что машина будет предлагаться не только в Китае, но и за его пределами.

А теперь выяснилось, что автомобиль собираются продавать в том числе в праворульной модификации, предназначенной для рынка Австралии.

Портал «Drive» опубликовал первое рендерное изображение такого автомобиля, судя по которому ему предстоит немного отличаться внешне от оригинального пикапа Himla, показанного Chery этой весной.

Патентное изображение нового пикапа Chery для Австралии

Машине на рендере (заглавное изображение) оказались положены другие фары, выполненные в форме букв C, а также новая решетка радиатора, переделанные бамперы.

В Австралии новинка Chery будет позиционироваться как конкурент Toyota Hilux. Информации о том, какой двигатель ляжет в его основу, пока нет, но представители китайской марки рассматривают как дизельный мотор, так и гибридную силовую установку.

Пикап Chery Himla для Китая

Как и китайский пикап Himla, автомобиль будет построен на основе лестничной рамы и сможет удивить как внедорожными, так и грузовыми возможностями.

Сроки запуска праворульного «утилитарника» Chery в продажу в Австралии пока не объявлены.