Недорогой бестселлер Toyota может преобразиться почти до неузнаваемости

Небольшой бюджетный хэтчбек Toyota Yaris, пользующийся высоким спросом на многих рынках (в том числе в Европе и Японии), перебрался в свежую, четвертую по счету генерацию, еще в 2019 году.

Автомобиль остается одним из самых продаваемых среди «Тойота», из-за чего компания тянет с его масштабной переделкой. Но длиться долго это не может и вскоре Yaris ждет переезд в пятое поколение.

Пофантазировать на тему дизайна этой 5-дверки взялся известный в автомобильных кругах цифровой художник «Theottle», подготовивший серию рендерных изображений абсолютно нового Yaris.

Toyota Yaris нового поколения (неофициальный рендер)

По задумке эксперта в области автомобильных экстерьерных решений, новый «Ярис» может примерить внешний облик, характерный для других моделей японского автопроизводителя (в частности для Toyota Crown Sport).

Пятидверка на рендерах примерила характерные C-образные фары, использующиеся линейкой Crown, а также моделями Camry, Prius и RAV4, более спортивный бампер, пластиковый обвес по нижней кромки кузова и другой блок задних фонарей, растянувшийся на всю крышку багажника.

Toyota Yaris нового поколения (неофициальный рендер)

Никакие механические подробности об этом перспективном проекте «Тойоты» пока не приводятся.

Что касается сроков премьеры модели, то они также засекречены, но одно можно сказать точно – машина дебютирует в ближайшие пару лет.