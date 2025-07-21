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Новые поколения корейских хитов Hyundai Creta и Kia Seltos в разработке: подробности

Текст: Ростислав Архипов
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Kia Seltos

Hyundai и Kia, как и большинство ведущих мировых автопроизводителей, планирует максимально расширить портфолио моделей, оснащенных экологичными силовыми установками.

Основной акцент в стратегии этих компаний будет сделан не на чистые электрические двигатели, а на гибриды. Такие агрегаты будут внедрены в одни из самых популярных моделей как Hyundai, так и Kia.

Hyundai Creta нового поколения, выпуск которой собираются наладить в 2027 году, обзаведется бензино-электрической установкой, которая гораздо раньше дебютирует в родственном кроссовере Kia Seltos следующей генерации.

Копия Hyundai Creta Hybrid SUV 1
Скетч-изображение новой Hyundai Creta

Появление под капотом будущего «Селтоса» уже подтверждено руководством «Киа». Об этом стало известно на Дне инвестора 2025 года.

Проект, проходящий под кодовым обозначением SP3i, обещают реализовать во второй половине этого года. 

Новый «Селтос» получит комплексные перемены в дизайне, вдохновленные старшим кроссовером Sportage, а также, вероятно, позаимствует некоторые элементы интерьера у более компактного «паркетника» Syros.

2025 Kia Seltos hybrid render 1
Неофициальный рендер Kia Seltos нового поколения

Под капотом свежего Seltos ждут появления гибридной силовой установки, которая впоследствии перекочует под капот Hyundai Creta нового поколения. Она будет построена вокруг 1,5-литровой атмосферной бензиновой «четверки».

Общие характеристики бензино-электрического агрегата пока не публикуются, но ожидается, что он окажется гораздо более экономичным, чем его аналоги без электрического довеска.

С выходом в продажу новых Hyundai Creta и Kia Seltos им предстоит навязать конкуренцию моделям Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder и Renault Duster. 

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Фото:Соцсети

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