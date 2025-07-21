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У Toyota самые преданные владельцы: RAV4 вне конкуренции

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Чем лучше и качественнее автомобили той или иной компании, тем чаще покупатели продолжают их приобретать, в том числе повторно. И это не просто слова, а доказано аналитиками.

Компания «LexusNexis Risk Solutions» провела исследование рынка США под название «Профиль лояльности к бренду в середине 2025 года». В нем использовалась запатентованная технология и уникальные идентификационные коды для анализа покупательского поведения американских потребителей.

Аналитикам предстояло выяснить, какова доля автовладельцев, которые повторно приобретают автомобиль той же марки.

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Toyota RAV4

Согласно результатам исследования, самыми преданными владельцами являются обладатели автомобилей Toyota. Уровень их лояльности к бренду оценивается в 65,4%.

Добиться этого компании удалось в том числе благодаря модели RAV4, в которой низкие затраты на обслуживание, топливная экономичность и привлекательный внешний вид обеспечили этой модели лояльность на уровне 69,4 процента. 

В прошлом году звание автопроизводителя с самыми преданными владельцами досталось Tesla с результатом в 60,9%, однако в 2025 году лояльность к ней со стороны обладателей ее машин резко упала до 54,2%.

В итоге детище Илона Маска опустилось на седьмое место в общем чарте.

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Фото:Toyota

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