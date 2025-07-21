У Toyota самые преданные владельцы: RAV4 вне конкуренции

Чем лучше и качественнее автомобили той или иной компании, тем чаще покупатели продолжают их приобретать, в том числе повторно. И это не просто слова, а доказано аналитиками.

Компания «LexusNexis Risk Solutions» провела исследование рынка США под название «Профиль лояльности к бренду в середине 2025 года». В нем использовалась запатентованная технология и уникальные идентификационные коды для анализа покупательского поведения американских потребителей.

Аналитикам предстояло выяснить, какова доля автовладельцев, которые повторно приобретают автомобиль той же марки.

Toyota RAV4

Согласно результатам исследования, самыми преданными владельцами являются обладатели автомобилей Toyota. Уровень их лояльности к бренду оценивается в 65,4%.

Добиться этого компании удалось в том числе благодаря модели RAV4, в которой низкие затраты на обслуживание, топливная экономичность и привлекательный внешний вид обеспечили этой модели лояльность на уровне 69,4 процента.

В прошлом году звание автопроизводителя с самыми преданными владельцами досталось Tesla с результатом в 60,9%, однако в 2025 году лояльность к ней со стороны обладателей ее машин резко упала до 54,2%.

В итоге детище Илона Маска опустилось на седьмое место в общем чарте.