Портфолио Brabus изобилует редчайшими автомобилями, большая часть из которых является внедорожниками и пикапами. Но конкретно этот экземпляр, выставленный на продажу на аукционе «Hollmann International», выделяется на фоне всех остальных.

Речь идет о модели Brabus XLP 900 6×6 Adventure, построенной на базе внедорожника Mercedes AMG G 63. Шестиколесная машина стоит баснословных денег, а саму ее даже называют «царем пикапов».

Уникальной фишкой пикапа является наличие дополнительной задней оси, благодаря которой у него не четыре, а сразу шесть колес. Кузов оснащен выдвижными боковыми подножками, облегчающими посадку и высадку из такого высокого автомобиля.

Brabus XLP 900 6×6 Adventure, выставленный на торги в Европе

Визуал машины дополняется частично прозрачным капотом с ковшом, обновленной решеткой радиатора с логотипом Brabus, экспедиционным багажником на крыше с дополнительной светотехникой и 22-дюймовыми красными колесами, обутыми в покрышки Pirelli Scorpion размерностью 325/55.

Внутри пикапа установлены новые сиденья, педали, дверные ручки, переключатели, предусмотрены декоративные детали из углеволокна, а спидометр размечен до 300 километров в час.

Огромный и очень тяжелый пикап с шестью колесами оборудован мотором, развивающим 900 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента. С ним с места до 100 километров в час Brabus XLP 900 6×6 Adventure разгоняется всего за 5,2-секунды.

На момент публикации статьи стоимость данного экземпляра пикапа Brabus составляет 1 миллион 309 тысяч евро или почти 120 миллионов рублей.