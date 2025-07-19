Популярный минивэн Nissan стал безопаснее, комфортнее и брутальнее

Японское подразделение компании Nissan объявило о плановом обновлении популярного минивэна Caravan, которое будет главным образом направлено на повышение комфорта, удобства и безопасности вождения.

Кроме того, таким автомобилям станет положен опциональный боди-кит, делающий внешний облик машины более брутальным.

Реформенный минивэн уже доступен для предзаказа. В нем установлены новые эргономичные сиденья с эффектом памяти, которые снижают утомляемость и повышают общий комфорт водителя и пассажира.

Центральный дисплей увеличился до 9 дюймов, а в список оснащения вошла интеллектуальная система помощи водителю второго уровня.

Для тех, кого не устроит внешний вид нового Caravan, Nissan готова предложить комплект доработок Sotoasobi Package, вдохновленный экстерьером концепт-каров X-Trail Unwind и X-Trail Ramastered.

Обновленный Nissan Caravan в комплекте Sotoasobi Package

Такие машины получат защитную пленку на передней части кузова, антицарапающиеся колесные арки из пластика и эксклюзивную эмблему Sotoasobi.

Мощностные характеристики «Каравана» не изменятся. Во всех версиях ему будет положен как 2- и 2,5-литровые атмосферные моторы, так и 2,4-литровый турбодизель. В качестве трансмиссии машины задействуют современный 7-скоростной «автомат».