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Популярный минивэн Nissan стал безопаснее, комфортнее и брутальнее

Текст: Ростислав Архипов
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Японское подразделение компании Nissan объявило о плановом обновлении популярного минивэна Caravan, которое будет главным образом направлено на повышение комфорта, удобства и безопасности вождения. 

Кроме того, таким автомобилям станет положен опциональный боди-кит, делающий внешний облик машины более брутальным. 

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Реформенный минивэн уже доступен для предзаказа. В нем установлены новые эргономичные сиденья с эффектом памяти, которые снижают утомляемость и повышают общий комфорт водителя и пассажира.

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Центральный дисплей увеличился до 9 дюймов, а в список оснащения вошла интеллектуальная система помощи водителю второго уровня. 

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Для тех, кого не устроит внешний вид нового Caravan, Nissan готова предложить комплект доработок Sotoasobi Package, вдохновленный экстерьером концепт-каров X-Trail Unwind и X-Trail Ramastered. 

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Обновленный Nissan Caravan в комплекте Sotoasobi Package

Такие машины получат защитную пленку на передней части кузова, антицарапающиеся колесные арки из пластика и эксклюзивную эмблему Sotoasobi.

Мощностные характеристики «Каравана» не изменятся. Во всех версиях ему будет положен как 2- и 2,5-литровые атмосферные моторы, так и 2,4-литровый турбодизель. В качестве трансмиссии машины задействуют современный 7-скоростной «автомат». 

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Фото:Nissan

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