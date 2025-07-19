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5-метровый кроссовер Kia для американцев удивит низким расходом топлива

Текст: Ростислав Архипов
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С момента выхода в продажу большого кроссовера Kia Telluride (в 2019 году) топливная экономичность не была его сильной стороной, но все может измениться в новом поколении.

Автомобиль, положенный в основном американскому рынку, готовится к переходу в следующую генерацию, с которой ему удастся прибавить не только в дизайне, но и в расходе топлива.

Родственный модели Hyundai Palisade кроссовер, если верить информации, опубликованной в корейской прессе, во втором поколении сменит не только экстерьерные решения, но и технические. 

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Автомобилю сватают под капот новейший 3,5-литровый бензиновый мотор, который придет на смену 3,8-литровому двигателю V6.

Кроме того, как и в случае с новым Hyundai Palisade модель Telluride может получить гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового турбомотора. Ее максимальная мощность составляет 334 лошадиные силы, а средний расход топлива равен всего 7,1-литру бензина на 100 километров пути.

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Визуальные перемены машины недавно показали цифровые дизайнеры студии «NYMammoth», опубликовавшие неофициальные рендерные изображения этого кроссовера.

5-метровому вседорожнику Kia, который в США чаще всего покупают семейные люди, пророчат более брутальный кузов с большим количеством угловатых линий, расширенную радиаторную решетку и вертикальные фары с другим набором светодиодов.

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Боковины кузова нового Telluride имеют шансы получить потайные дверные ручки, а корма может обзавестись длинными вертикальными фонарями, доходящими до перелицованного заднего бампера.

Презентация реформенного Kia Telluride может состояться до конца нынешнего года.

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Фото:NYMammoth, соцсети

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