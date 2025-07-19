Японский пикап начального уровня стал маленькой, но комфортабельной квартирой на колесах

Японский бренд «JP Star», специализирующийся на различных кузовных модификациях местных машин, превратил легкий пикап Daihatsu Atrai в полноценный кемпер.
Причем сделать это ему не помешали даже крошечные размеры исходного автомобиля.
Новинка получила имя Happy1 Turbo и является продолжением проекта Happy1 и будет предлагаться покупателям в Японии под заказ.
Рецепт микро-квартиры на колесах оказался простым – задняя часть кузова пикапа Atrai была заменена на жилой модуль, изготавливающийся в зависимости от потребностей клиентов.
Внутри него используются деревянные панели и диваны с нетканым материалом для большего уюта, а также есть все необходимое для комфортного проживания в дороге – раковина, минималистичная кухня, холодильник и даже кондиционер с телевизором.
Сложив центральный стол и разложив сиденья, можно организовать в этом месте удобную и большую кровать.
Но если его будет недостаточно, то еще одно дополнительное место для отдыха предусмотрено спереди сверху, у которого даже есть собственные окна.
Daihatsu Atrai был выбран в качестве базы для кемпера не просто так. Машина комплектуется 0,66-литровым турбомотором на 64 лошадиные силы, а также предлагается как в переднеприводном, так и полноприводном вариантах.
Цена кемпера пока не раскрывается, но по предварительным оценкам она должна составить не менее 6 миллионов иен или около 3,2-миллиона рублей по действующему курсу.