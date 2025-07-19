ДомойАвтоновости сегодняЯпонский пикап начального уровня стал маленькой, но комфортабельной квартирой на колесах

Японский пикап начального уровня стал маленькой, но комфортабельной квартирой на колесах

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
250718 28991 7 JtkHA 1

Японский бренд «JP Star», специализирующийся на различных кузовных модификациях местных машин, превратил легкий пикап Daihatsu Atrai в полноценный кемпер.

Причем сделать это ему не помешали даже крошечные размеры исходного автомобиля.

250718 28991 1 ehpib 1
Daihatsu Atrai

Новинка получила имя Happy1 Turbo и является продолжением проекта Happy1 и будет предлагаться покупателям в Японии под заказ. 

250718 28991 4 KUUvN
Внутреннее убранство кемпера Happy1 Turbo

Рецепт микро-квартиры на колесах оказался простым – задняя часть кузова пикапа Atrai была заменена на жилой модуль, изготавливающийся в зависимости от потребностей клиентов.

Внутри него используются деревянные панели и диваны с нетканым материалом для большего уюта, а также есть все необходимое для комфортного проживания в дороге – раковина, минималистичная кухня, холодильник и даже кондиционер с телевизором. 

250718 28991 5 elOmr

Сложив центральный стол и разложив сиденья, можно организовать в этом месте удобную и большую кровать.

Но если его будет недостаточно, то еще одно дополнительное место для отдыха предусмотрено спереди сверху, у которого даже есть собственные окна.

250718 28991 6 FScmY

Daihatsu Atrai был выбран в качестве базы для кемпера не просто так. Машина комплектуется 0,66-литровым турбомотором на 64 лошадиные силы, а также предлагается как в переднеприводном, так и полноприводном вариантах. 

Цена кемпера пока не раскрывается, но по предварительным оценкам она должна составить не менее 6 миллионов иен или около 3,2-миллиона рублей по действующему курсу. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:JP Star

Читайте также:

Последние новости:

5-метровый кроссовер Kia для американцев удивит низким расходом...

Внедорожник Suzuki, за которым в Японии выстраиваются очереди,...

В Россию завезли самый популярный универсал в мире:...

Худшие названия машин в истории мирового автопрома

Появились спекулятивные изображения Hyundai Tucson нового поколения

Микроавтобус Toyota Hiace нового поколения хотят сделать похожим...

Китайский соперник японских кей-каров от BYD «засветился» на...

Популярные модели Toyota и Lexus могут сломаться: объявлен...

Идеальный китайский низкобюджетный автодом с великолепным интерьером продают...

Новый практичный внедорожник Toyota на лестничной раме удивит...

Электрический катер с мотором Porsche Macan установил мировой...

Легендарный вездеход Mitsubishi Pajero Evo выставлен на продажу...

Самый дешевый седан Mitsubishi переходит в новый модельный...

Хэтчбек начального уровня Toyota, который был создан Suzuki,...

Mitsubishi представила новый бюджетный кроссовер для больших семей

Новые Mitsubishi Outlander и Outlander Sport изменятся почти...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+