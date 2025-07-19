Внедорожник Suzuki, за которым в Японии выстраиваются очереди, примерит американский внешний вид

Компания «Cal’s Motor», специализацией которой является стилизация японских машин с использованием американизированного дизайна, подготовила комплект доработок для 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny Nomade. Сам этот автомобиль пользуется невероятной популярностью в Японии, а очередь на его покупку растянулась на годы вперед.

Переделка пятидверного «Джимни» в машину, которая невероятно похожа на американские внедорожники 70-х и 80-х годов, в частности Chevrolet K5 Blazer, получила название Beas+L.

Автомобилю досталась классическая квадратная хромированная решетка радиатора и светодиодные фары, а также новые элементы внешнего декора, такие как блестящий хромированный бампер и колпаки колесных дисков, отделанные хромом.

Suzuki Jimny Nomade в боди-ките Beas+L

Для боди-кита Beas+L доступно шесть вариантов цвета, включая: красный, черный, песочный, синий, белый и оливково-зеленый. Для салона можно заказать коричневые кожаные чехлы на сиденья с вертикальными прострочками.

Механически Suzuki Jimny Nomade не меняется. Даже с внешним видом, напоминающим американские внедорожники прошлого века, автомобиль комплектуется прежним полуторалитровым 4-цилиндровым атмосферным бензиновым мотором K18B, развивающим 102 лошадиные силы. Ассистирует ему 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный «автомат».

Ценник на уже готовый Beas+L стартует от 3 миллионов 740 тысяч иен (2 миллиона рублей) за вариант с «механикой» и 3 миллионов 840 тысяч иен (чуть дороже 2 миллионов рублей) за версию с АКПП.

В продажу в Японии машины поступят 22 августа.