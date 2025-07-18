ДомойАвтоновости сегодняПоявились спекулятивные изображения Hyundai Tucson нового поколения

Появились спекулятивные изображения Hyundai Tucson нового поколения

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Next gen Hyundai Tucson Hybrid 2026 release illustration

Tucson – один из самых продаваемых кроссоверов в линейке корейского автопроизводителя Hyundai. Компактная SUV-модель уже готовится к прыжку в новое поколение, которое известно под индексом NX5. 

Выход новинки запланирован на третий квартал следующего года. А пока независимые цифровые художники гадают, как этот кроссовер может измениться с переездом в следующую генерацию.

Свой вариант экстерьера свежего Tucson на днях раскрыло издание «TopElectricSUV», полагающее, что этот компактный «паркетник» ждет существенное внешнее преображение.

Next gen Hyundai Tucson Hybrid 2026 release render.jpg
Неофициальный рендер нового поколения Hyundai Tucson

От экстерьера новинки ждут совершенно нового стиля, прозванного «Искусством стали». В нем машина имеет шансы унаследовать экстерьер концепт-кара N Vision 74, а также недавно выпущенного водородного кроссовера Nexo нового поколения. 

Определенные перемены ожидаются внутри автомобиля. К примеру, ему точно будет положена новейшая информационно-развлекательная система Hyundai, работающая на базе операционной системы Pleos.

hyundai pleos new infotainment system
Мультимедийная система на базе ОС Pleos

Ей предстоит поддерживать большой монитор, установленный на центральной консоли, а также голосового помощника на основе искусственного интеллекта Gleo. 

В оснащение следующего Tucson точно не войдут дизельные моторы. Вместо этого популярный корейский кроссовер сосредоточится на гибридных и подзаряжаемых гибридных силовых установках (PHEV). 

Презентовать машину собираются ориентировочно осенью 2026 года. Вероятно, ее премьера состоится одновременно с новым седаном Avante.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:TopElectricSUV, Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Микроавтобус Toyota Hiace нового поколения хотят сделать похожим...

Китайский соперник японских кей-каров от BYD «засветился» на...

Популярные модели Toyota и Lexus могут сломаться: объявлен...

Идеальный китайский низкобюджетный автодом с великолепным интерьером продают...

Новый практичный внедорожник Toyota на лестничной раме удивит...

Электрический катер с мотором Porsche Macan установил мировой...

Легендарный вездеход Mitsubishi Pajero Evo выставлен на продажу...

Самый дешевый седан Mitsubishi переходит в новый модельный...

Хэтчбек начального уровня Toyota, который был создан Suzuki,...

Mitsubishi представила новый бюджетный кроссовер для больших семей

Новые Mitsubishi Outlander и Outlander Sport изменятся почти...

Новый Hyundai Tucson ждет кардинальное преображение 

Пятиметровый семейный кроссовер Kia показался в новом поколении

В Германии продают ВАЗ-2106 с пробегом 1 миллион...

Новая Hyundai Creta может оказаться похожей на мини-Santa...

Раскрыты самые угоняемые автомобили в Японии: Land Cruiser...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+