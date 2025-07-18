Появились спекулятивные изображения Hyundai Tucson нового поколения

Tucson – один из самых продаваемых кроссоверов в линейке корейского автопроизводителя Hyundai. Компактная SUV-модель уже готовится к прыжку в новое поколение, которое известно под индексом NX5.

Выход новинки запланирован на третий квартал следующего года. А пока независимые цифровые художники гадают, как этот кроссовер может измениться с переездом в следующую генерацию.

Свой вариант экстерьера свежего Tucson на днях раскрыло издание «TopElectricSUV», полагающее, что этот компактный «паркетник» ждет существенное внешнее преображение.

Неофициальный рендер нового поколения Hyundai Tucson

От экстерьера новинки ждут совершенно нового стиля, прозванного «Искусством стали». В нем машина имеет шансы унаследовать экстерьер концепт-кара N Vision 74, а также недавно выпущенного водородного кроссовера Nexo нового поколения.

Определенные перемены ожидаются внутри автомобиля. К примеру, ему точно будет положена новейшая информационно-развлекательная система Hyundai, работающая на базе операционной системы Pleos.

Мультимедийная система на базе ОС Pleos

Ей предстоит поддерживать большой монитор, установленный на центральной консоли, а также голосового помощника на основе искусственного интеллекта Gleo.

В оснащение следующего Tucson точно не войдут дизельные моторы. Вместо этого популярный корейский кроссовер сосредоточится на гибридных и подзаряжаемых гибридных силовых установках (PHEV).

Презентовать машину собираются ориентировочно осенью 2026 года. Вероятно, ее премьера состоится одновременно с новым седаном Avante.