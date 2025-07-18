Микроавтобус Toyota Hiace нового поколения хотят сделать похожим на RAV4

Популярный коммерческий однообъемник Toyota Hiace перебрался в шестую генерацию в 2019 году, которая оказалась доступна далеко не всем рынкам. В частности, ее не получили в Японии из-за больших размеров.

Но в свежей генерации этот недочет может быть устранен. По крайней мере на это ссылаются японские СМИ, опубликовавшие первые рендерные изображения совершенно нового Hiace.

Toyota Hiace нового поколения (неофициальный рендер)

Портал «BestCarWeb» считает, что седьмое поколение Toyota Hiace отличится от предшественника более современным внешним видом. Машине может достаться новое оформление «передка», где главенствующую роль будут играть фары, ранее дебютировавшие в свежих генерациях бестселлеров RAV4, Camry и Prius.

Оптика получит рисунок в виде букв «C», но в отличие от других моделей Toyota обзаведется светодиодной полосой сверху, соединяющей фары между собой.

Кузов машины обещает примерить более строгие линии, а корма приобрести вертикальные фонари с новым внутренним рисунком.

Toyota Hiace нового поколения (неофициальный рендер)

Что касается механики, то здесь вопросов пока больше, чем ответов. Тем не менее японская пресса утверждает, что новому Hiace будет положен новый силовой агрегат и модернизированная платформа.

Выход новинки Toyota запланирован на 2026-2027 год. Продавать ее будут в том числе в Японии.