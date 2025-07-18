Популярные модели Toyota и Lexus могут сломаться: объявлен отзыв

Машины компании Toyota и ее премиального суббренда Lexus славятся своей неубиваемостью, но даже в них порой могут быть поломки, требующие ремонта.

Накануне об одной из таких процедур стало известно в Японии. Из-за дефектов цифровой комбинации приборов Toyota и Lexus водители могут не видеть информацию, отображаемую на цифровой приборной панели во время движения, что ставит под удар безопасность вождения.

Утверждается, что длительная работа цифровой приборной панели вызывает преждевременное старение компонентов печатной платы. Когда виртуальная «приборка» машины включается, часть информации на ней может не отображаться (это могут быть как данные о скорости, так и о работе аварийной сигнализации).

Toyota Alphard

Проблема может затронуть 646 тысяч 376 автомобилей Toyota и Lexus, продающихся в Японии. При этом компании получили всего 33 жалобы на такие сбои, но ни одна из них не привела к аварии.

В числе затронутых этой проблемой моделей оказались: Toyota Alphard, GR Corolla, GR Yaris, Corolla Touring, Corolla Cross, Corolla, RAV4, Harrier, Crown и Vellfire (в общей сложности 635 тысяч 655 автомобилей).

Информация с отзывного бюллетеня Toyota/Lexus из Японии

На долю потенциально дефектных моделей Lexus пришлось гораздо меньше машин – 10 тысяч 721 экземпляр (Lexus RX, Lexus LBX, Lexus LM).

Lexus LBX

Сроки производства всех отозванных автомобилей – с 15 июня 2022 по 19 июня 2025 года.

Владельцам попавших под сервисную кампанию машин предложат приехать в ближайший дилерский центр Toyota и Lexus, чтобы обновить ПО цифровой комбинации приборов.

Если решить проблему таким способом не удастся, то в автомобилях будет произведена бесплатная замена этого устройства.