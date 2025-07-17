Новый практичный внедорожник Toyota на лестничной раме удивит сменой имиджа

До премьеры нового поколения пикапа Toyota Hilux остается совсем немного. Автомобиль является самым популярным «утилитарником» в линейке «Тойоты» и считается одной из ключевых моделей компании, поэтому допустить с ней ошибку японский автопроизводитель не может себе позволить.

На днях об этом перспективном проекте появились очередные подробности. Согласно свежим данным, пришедшим из Японии, новый «Хайлакс» должен заметным образом поменять свои имидж, приобретя более резкий и агрессивный дизайн.

Информация о Toyota Hilux нового поколения из японского журнала BestCarWeb

Ключевыми особенностями экстерьера машины могут стать широкая решетка радиатора с рисунком в виде сот, узкие угловатые светодиодные фары, ярко выраженные колесные арки с черной облицовкой, С-образные задние фонари и бросающаяся в глаза надпись «HILUX» на откидном грузовом борту.

Механическая часть этой модели находится под занавесом тайны, но инсайдеры из «Страны восходящего солнца» полагают, что автомобиль будет базироваться на знакомой платформе IMV с лестничной рамой.

Впрочем, с этим согласны не все. Отдельные источники пишут, что пикап построят на «тележке» TNGA-F, знакомой по моделям Land Cruiser.

Информация о Toyota Hilux нового поколения из японского журнала BestCarWeb

В подкапотном пространстве нового Hilux, по слухам, может разместиться 2,8-литровый турбодизельный 4-цилиндровый агрегат, сопряженный с 48-вольтовой системой (мягкий гибрид).

Параллельно циркулируют слухи о полноценной гибридной модификации, но пока они не нашли ни одного подтверждения.

Официальная презентация следующего Toyota Hilux состоится в четвертом квартале 2025 года. Выход машины на рынок запланирован на 2026-й год.