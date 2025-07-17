ДомойАвтоновости сегодняНовый практичный внедорожник Toyota на лестничной раме удивит сменой имиджа

Новый практичный внедорожник Toyota на лестничной раме удивит сменой имиджа

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
HILUX NEW 2 1

До премьеры нового поколения пикапа Toyota Hilux остается совсем немного. Автомобиль является самым популярным «утилитарником» в линейке «Тойоты» и считается одной из ключевых моделей компании, поэтому допустить с ней ошибку японский автопроизводитель не может себе позволить.

На днях об этом перспективном проекте появились очередные подробности. Согласно свежим данным, пришедшим из Японии, новый «Хайлакс» должен заметным образом поменять свои имидж, приобретя более резкий и агрессивный дизайн.

FotoGrid 20250630 144441386 scaled 1
Информация о Toyota Hilux нового поколения из японского журнала BestCarWeb

Ключевыми особенностями экстерьера машины могут стать широкая решетка радиатора с рисунком в виде сот, узкие угловатые светодиодные фары, ярко выраженные колесные арки с черной облицовкой, С-образные задние фонари и бросающаяся в глаза надпись «HILUX» на откидном грузовом борту. 

Механическая часть этой модели находится под занавесом тайны, но инсайдеры из «Страны восходящего солнца» полагают, что автомобиль будет базироваться на знакомой платформе IMV с лестничной рамой.

Впрочем, с этим согласны не все. Отдельные источники пишут, что пикап построят на «тележке» TNGA-F, знакомой по моделям Land Cruiser. 

FotoGrid 20250630 144605934 scaled 1
Информация о Toyota Hilux нового поколения из японского журнала BestCarWeb

В подкапотном пространстве нового Hilux, по слухам, может разместиться 2,8-литровый турбодизельный 4-цилиндровый агрегат, сопряженный с 48-вольтовой системой (мягкий гибрид).

Параллельно циркулируют слухи о полноценной гибридной модификации, но пока они не нашли ни одного подтверждения.

Официальная презентация следующего Toyota Hilux состоится в четвертом квартале 2025 года. Выход машины на рынок запланирован на 2026-й год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Электрический катер с мотором Porsche Macan установил мировой...

Легендарный вездеход Mitsubishi Pajero Evo выставлен на продажу...

Самый дешевый седан Mitsubishi переходит в новый модельный...

Хэтчбек начального уровня Toyota, который был создан Suzuki,...

Mitsubishi представила новый бюджетный кроссовер для больших семей

Новые Mitsubishi Outlander и Outlander Sport изменятся почти...

Новый Hyundai Tucson ждет кардинальное преображение 

Пятиметровый семейный кроссовер Kia показался в новом поколении

В Германии продают ВАЗ-2106 с пробегом 1 миллион...

Новая Hyundai Creta может оказаться похожей на мини-Santa...

Раскрыты самые угоняемые автомобили в Японии: Land Cruiser...

Брутальный рамный внедорожник Nissan, снятый с производства 10...

Компактный кроссовер Lexus для домохозяек станет еще лучше

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross не узнают в новом...

Subaru выпустит новый «горячий» хэтчбек для фанатов мощности...

Новейший суперкар Toyota удивит мотором V8 мощностью в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+