Хэтчбек начального уровня Toyota, который был создан Suzuki, обновился

Toyota и Suzuki – давние партнеры в бизнес-модели бейдж-инжиниринга. Одним из их совместных проектов наряду с многими другими является хэтчбек Toyota Glanza, который фактически представляет собой клона 5-дверки Suzuki Baleno. Такие машины предлагаются в Азии, где они пользуются высоким спросом.

Glanza появилась в продаже в 2019-м году, обновилась в 2022-м, а теперь пережила еще один рестайлинг, в котором ей дополнили функции безопасности и слегка модернизировали дизайн.

В оснащение реформенного хэтчбека уже с базовой комплектации вошли шесть подушек безопасности, что нехарактерно для машин бюджетного ценового сегмента, а в «топовом» исполнении Glanza приобрела 9-дюймовый центральный сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Glanza с пакетом Prestige Edition

Кроме того, для бюджетника предусмотрели опциональный комплект Prestige Edition, в котором экстерьеру машины можно добавить хромированные элементы декора.

Под капотом новая Glanza, как и прежде, будет использовать 1,2-литровый атмосферный бензиновый мотор, максимальная мощность которого составляет 80 лошадиных сил.

Двигатель способен работать как в сочетании с 5-ступенчатой «механикой», так и в связке с «автоматом». Средний расход топлива этого силового агрегата составляет 4,4-литра бензина на 100 км.