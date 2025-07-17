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Новый Hyundai Tucson ждет кардинальное преображение 

Текст: Ростислав Архипов
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Работы над новым поколением компактного кроссовера Hyundai Tucson идут полным ходом. Автомобиль, который ранее появлялся в Сети лишь в виде неофициальных рендеров, выехал на тесты, где его удалось запечатлеть южнокорейским водителям.

Снимками прототипа нового Tucson поделилось издание «ShortCar». И хотя из-за плотного камуфляжа достоверно понять, как будет выглядеть кроссовера пока невозможно, одно можно сказать точно – машина поменяется внешне кардинальным образом.

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Hyundai Tucson нового поколения (шпионское фото прототипа)

От реформенного Tucson ждут следования новой философии дизайна Hyundai, названной «Искусством стали».

Автомобиль может примерить скульптурные линии кузова, которые будут пересекаться с новым поколением водородного SUV Hyundai Nexo, представленным в прошлом месяце.

Ожидается, что кроссовер получит трехрядные дневные ходовые огни и бесшовный горизонтальный фонарь, проходящий между головной светотехникой.

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Hyundai Tucson нового поколения (шпионское фото прототипа)

Задняя часть кузова также претерпит изменения, но какие именно пока сказать сложно.

Внутри новое поколение Hyundai Tucson может удивить большим цифровым дисплеем с соотношением сторон 16:9. Мультимедийная система будет иметь удобный пользовательский интерфейс, аналогичный современным смартфонам (на базе собственной «операционки» Pleos OS).

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Макет мультимедийной системы Hyundai на базе ОС Pleos

Конфигурации силовых агрегатов машины сейчас засекречены, но, скорее всего, в линейку двигателей нового Tucson войдут не только существующие бензиновые ДВС и гибриды, но и подключаемые бензино-электрические установки (PHEV). 

В продажу реформенный Hyundai Tucson поступит в 2026 году. Ориентировочная цена – около 30 миллионов южнокорейский вон или 1,7-миллиона рублей.

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Фото:NYMammoth

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