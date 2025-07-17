Новый Hyundai Tucson ждет кардинальное преображение 

Работы над новым поколением компактного кроссовера Hyundai Tucson идут полным ходом. Автомобиль, который ранее появлялся в Сети лишь в виде неофициальных рендеров, выехал на тесты, где его удалось запечатлеть южнокорейским водителям.

Снимками прототипа нового Tucson поделилось издание «ShortCar». И хотя из-за плотного камуфляжа достоверно понять, как будет выглядеть кроссовера пока невозможно, одно можно сказать точно – машина поменяется внешне кардинальным образом.

Hyundai Tucson нового поколения (шпионское фото прототипа)

От реформенного Tucson ждут следования новой философии дизайна Hyundai, названной «Искусством стали».

Автомобиль может примерить скульптурные линии кузова, которые будут пересекаться с новым поколением водородного SUV Hyundai Nexo, представленным в прошлом месяце.

Ожидается, что кроссовер получит трехрядные дневные ходовые огни и бесшовный горизонтальный фонарь, проходящий между головной светотехникой.

Hyundai Tucson нового поколения (шпионское фото прототипа)

Задняя часть кузова также претерпит изменения, но какие именно пока сказать сложно.

Внутри новое поколение Hyundai Tucson может удивить большим цифровым дисплеем с соотношением сторон 16:9. Мультимедийная система будет иметь удобный пользовательский интерфейс, аналогичный современным смартфонам (на базе собственной «операционки» Pleos OS).

Макет мультимедийной системы Hyundai на базе ОС Pleos

Конфигурации силовых агрегатов машины сейчас засекречены, но, скорее всего, в линейку двигателей нового Tucson войдут не только существующие бензиновые ДВС и гибриды, но и подключаемые бензино-электрические установки (PHEV).

В продажу реформенный Hyundai Tucson поступит в 2026 году. Ориентировочная цена – около 30 миллионов южнокорейский вон или 1,7-миллиона рублей.