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Пятиметровый семейный кроссовер Kia показался в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
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Exterior design renderings for the 2nd generation Kia Telluride. 2세대 기아 텔루라이드의 외관 디자인 예상이 공개 되었습 6 1

Hyundai сменил поколение своего крупного вседорожника Palisade в прошлом году, а теперь подходит черед сделать то же самое его родственнику в модельном ряду компании Kia. Ходят слухи, что кроссовер Telluride может перебраться в следующую генерацию до конца этого года. 

На днях студия дизайна из Южной Кореи «NYMammoth» представила собственный концепт-арт второго поколения Kia Telluride. На опубликованных изображениях самый большой SUV компании «Киа» приобрел более агрессивный и современный дизайн.

Exterior design renderings for the 2nd generation Kia Telluride. 2세대 기아 텔루라이드의 외관 디자인 예상이 공개 되었습 2 1
Kia Telluride 2 поколения (неофициальный рендер)

Судя по рендерам, с модернизацией новинка корейского автопроизводителя полностью избавится от плавных линий кузова в пользу резких граней и прямоугольных деталей.

Решетка радиатора нового Telluride будет расширена, а вертикальная головная оптика сменит не только конструкцию, но и внутреннее наполнение. 

Отличительной чертой 5-метровой машины нового поколения станут потайные ручки дверей, установленные вровень с кузовом, которые, к слову, не достались ее родственнику Hyundai Palisade.

Exterior design renderings for the 2nd generation Kia Telluride. 2세대 기아 텔루라이드의 외관 디자인 예상이 공개 되었습 1 1
Kia Telluride 2 поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что технически новый Kia Telluride окажется клоном Hyundai Palisade 2 поколения.

У соплатформенника вседорожник унаследует гибридный силовой агрегат мощностью 334 лошадиные силы, который заменит под его капотом нынешний 3,8-литровый «атмосферник» V6, развивающий 295 л.с. 

В продажу вторая генерация Kia Telluride поступит в начале 2026 года.  

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Фото:NYMammoth

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