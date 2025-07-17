Пятиметровый семейный кроссовер Kia показался в новом поколении

Hyundai сменил поколение своего крупного вседорожника Palisade в прошлом году, а теперь подходит черед сделать то же самое его родственнику в модельном ряду компании Kia. Ходят слухи, что кроссовер Telluride может перебраться в следующую генерацию до конца этого года.

На днях студия дизайна из Южной Кореи «NYMammoth» представила собственный концепт-арт второго поколения Kia Telluride. На опубликованных изображениях самый большой SUV компании «Киа» приобрел более агрессивный и современный дизайн.

Kia Telluride 2 поколения (неофициальный рендер)

Судя по рендерам, с модернизацией новинка корейского автопроизводителя полностью избавится от плавных линий кузова в пользу резких граней и прямоугольных деталей.

Решетка радиатора нового Telluride будет расширена, а вертикальная головная оптика сменит не только конструкцию, но и внутреннее наполнение.

Отличительной чертой 5-метровой машины нового поколения станут потайные ручки дверей, установленные вровень с кузовом, которые, к слову, не достались ее родственнику Hyundai Palisade.

Kia Telluride 2 поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что технически новый Kia Telluride окажется клоном Hyundai Palisade 2 поколения.

У соплатформенника вседорожник унаследует гибридный силовой агрегат мощностью 334 лошадиные силы, который заменит под его капотом нынешний 3,8-литровый «атмосферник» V6, развивающий 295 л.с.

В продажу вторая генерация Kia Telluride поступит в начале 2026 года.