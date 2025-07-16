В Германии продают ВАЗ-2106 с пробегом 1 миллион километров. Фото

Автомобили марки «ВАЗ» известны тем, что продавались не только в СССР, но и за его пределами. Некоторые из них до сих пор остаются в строю за границей. И даже продаются там на местных вторичных рынках.

Один из таких примеров автомобиль Lada 21061, выставленный на продажу в Германии. Машина находится в городе Дрезден и предлагается одним из местных дилеров, который, судя по фотографиям, специализируется на старых автомобилях Lada.

Lada 21061 с пробегом 1 млн км, продающийся в Германии

В описании к объявлению говорится, что «шестерка» была выпущена в 1984 году. Автомобиль оборудован полуторалитровым бензиновым карбюраторным двигателем, развивающим 75 лошадиных сил мощности. Ассистирует ему механическая коробка передач.

Главной «фишкой» конкретно этой Lada, выставленной на продажу в Германии, является ее пробег.

Утверждается, что машина проехала 1 миллион км. Несмотря на колоссальный километраж продавец заявляет, что седан полностью исправен. Более того, на кузове машины нет сквозной коррозии, а сам автомобиль находится в оригинальном состоянии.

«Автомобиль имеет несколько небольших вмятин и царапин, но их следует воспринимать как следы естественного износа. Машине более 40 лет», – говорится в объявлении.

Продавец предлагает использовать Lada 21061 под реставрацию, а саму автомобиль оценивает в 4 тысячи 690 евро. При пересчете на российскую валюту это около 430 тысяч рублей.