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В Германии продают ВАЗ-2106 с пробегом 1 миллион километров. Фото

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Автомобили марки «ВАЗ» известны тем, что продавались не только в СССР, но и за его пределами. Некоторые из них до сих пор остаются в строю за границей. И даже продаются там на местных вторичных рынках.

Один из таких примеров автомобиль Lada 21061, выставленный на продажу в Германии. Машина находится в городе Дрезден и предлагается одним из местных дилеров, который, судя по фотографиям, специализируется на старых автомобилях Lada.

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Lada 21061 с пробегом 1 млн км, продающийся в Германии

В описании к объявлению говорится, что «шестерка» была выпущена в 1984 году. Автомобиль оборудован полуторалитровым бензиновым карбюраторным двигателем, развивающим 75 лошадиных сил мощности. Ассистирует ему механическая коробка передач.

Главной «фишкой» конкретно этой Lada, выставленной на продажу в Германии, является ее пробег.

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Утверждается, что машина проехала 1 миллион км. Несмотря на колоссальный километраж продавец заявляет, что седан полностью исправен. Более того, на кузове машины нет сквозной коррозии, а сам автомобиль находится в оригинальном состоянии. 

«Автомобиль имеет несколько небольших вмятин и царапин, но их следует воспринимать как следы естественного износа. Машине более 40 лет», – говорится в объявлении. 

Продавец предлагает использовать Lada 21061 под реставрацию, а саму автомобиль оценивает в 4 тысячи 690 евро. При пересчете на российскую валюту это около 430 тысяч рублей. 

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Фото:Mobile.de

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