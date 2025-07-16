Брутальный рамный внедорожник Nissan, снятый с производства 10 лет назад, вернется в современном облике

В начале 2000-х годов Nissan выпустил внедорожник Xterra, который выделялся на фоне остальных превосходными характеристиками на бездорожье. Спустя 2 поколения и 15 лет производства машину отправили на пенсию (в 2015 году).

Ожидается, что вскоре Xterra вернется в строй. Причем сделает это в современном внешнем облике и с новейшим техническим оснащением.

Оригинальный Nissan Xterra

Японская пресса утверждает, что вскоре Nissan расширит линейку внедорожников моделью с лестничной рамой.

Ранее маркетологи японской марки публиковали тизеры новых моделей компании, среди которых был замечен некий крупный внедорожник. Ожидается, что именно им может оказаться свежий Xterra.

Nissan XTerra нового поколения (официальный тизер)

Автомобилю, если верить маркетинговым материалам, достанется передняя часть кузова с закрытой решеткой радиатора, а также необычные Г-образные светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в форме фигурок тетриса. Кроме того, внедорожник может примерить высокий рельефный капот и крупные рейлинги на крыше.

В основу современного Xterra должна лечь платформа пикапа Frontier актуального поколения. У «утилитарника» помимо шасси с лестничной рамой внедорожник унаследует высокий дорожный просвет и гибридную систему e-Power с электромотором, выступающим в качестве основного привода.

Параллельно для покупателей могут предложить эту модель с подключаемой бензино-электрической силовой установкой PHEV, развивающей свыше 410 лошадиных сил мощности и 800 Нм крутящего момента.

Премьера нового Nissan Xterra может состояться уже в конце этого года.