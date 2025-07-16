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Брутальный рамный внедорожник Nissan, снятый с производства 10 лет назад, вернется в современном облике

Текст: Алексей Шмидт
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В начале 2000-х годов Nissan выпустил внедорожник Xterra, который выделялся на фоне остальных превосходными характеристиками на бездорожье. Спустя 2 поколения и 15 лет производства машину отправили на пенсию (в 2015 году).

Ожидается, что вскоре Xterra вернется в строй. Причем сделает это в современном внешнем облике и с новейшим техническим оснащением.

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Оригинальный Nissan Xterra

Японская пресса утверждает, что вскоре Nissan расширит линейку внедорожников моделью с лестничной рамой.

Ранее маркетологи японской марки публиковали тизеры новых моделей компании, среди которых был замечен некий крупный внедорожник. Ожидается, что именно им может оказаться свежий Xterra.

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Nissan XTerra нового поколения (официальный тизер)

Автомобилю, если верить маркетинговым материалам, достанется передняя часть кузова с закрытой решеткой радиатора, а также необычные Г-образные светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в форме фигурок тетриса. Кроме того, внедорожник может примерить высокий рельефный капот и крупные рейлинги на крыше. 

В основу современного Xterra должна лечь платформа пикапа Frontier актуального поколения. У «утилитарника» помимо шасси с лестничной рамой внедорожник унаследует высокий дорожный просвет и гибридную систему e-Power с электромотором, выступающим в качестве основного привода.

Параллельно для покупателей могут предложить эту модель с подключаемой бензино-электрической силовой установкой PHEV, развивающей свыше 410 лошадиных сил мощности и 800 Нм крутящего момента. 

Премьера нового Nissan Xterra может состояться уже в конце этого года. 

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Фото:Nissan

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