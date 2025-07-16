Subaru выпустит новый «горячий» хэтчбек для фанатов мощности и скорости

В начале лета этого года на гонке 24-Часа Фудзи Subaru неожиданно для многих собрала пресс-конференцию, на которой показала очертания нового спортивного автомобиля. Утверждалось, что машина появится в продаже в ближайшие годы и будет представлять собой «заряженную» модель.

Японская пресса тут же начала называть проект новым WRX. Автомобиль на тизере имел большой выступ на капоте (вероятно, воздухозаборник), а также щеголял крупными выпуклыми крыльями и крупным сплиттером спереди снизу.

Официальный тизер новой “горячей” модели Subaru

На днях японский портал «BestCarWeb» опубликовал неофициальные рендеры этой модели, судя по которым речь будет идти о хэтчбеке.

Автомобиль получит агрессивный обвес с обилием воздуховодов и угловатых линий, придающих машине «злой» внешний вид.

Новый “заряженный” хэтчбек Subaru (неофициальный рендер)

В общем, машине предстоит выглядеть максимально боевито. И, скорее всего, она действительно окажется преемницей WRX, либо производной моделью.

Новый “заряженный” хэтчбек Subaru (неофициальный рендер)

Официальные лица Subaru на презентации тизера новой модели заявляли, что хотели бы спроектировать интересный автомобиль, который будет напоминать истинные «Субару» с использованием последних технологических наработок компании.

Кроме того, параллельно был сделан намек, что в будущем эта модель может получить еще более продвинутую версию (вероятно STi).

Никакие технические подробности о проекте пока не приводятся. Презентация новинки Subaru может состояться осенью этого года на выставке в Токио.