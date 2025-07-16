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Subaru выпустит новый «горячий» хэтчбек для фанатов мощности и скорости

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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В начале лета этого года на гонке 24-Часа Фудзи Subaru неожиданно для многих собрала пресс-конференцию, на которой показала очертания нового спортивного автомобиля. Утверждалось, что машина появится в продаже в ближайшие годы и будет представлять собой «заряженную» модель.

Японская пресса тут же начала называть проект новым WRX. Автомобиль на тизере имел большой выступ на капоте (вероятно, воздухозаборник), а также щеголял крупными выпуклыми крыльями и крупным сплиттером спереди снизу. 

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Официальный тизер новой “горячей” модели Subaru

На днях японский портал «BestCarWeb» опубликовал неофициальные рендеры этой модели, судя по которым речь будет идти о хэтчбеке.

Автомобиль получит агрессивный обвес с обилием воздуховодов и угловатых линий, придающих машине «злой» внешний вид.

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Новый “заряженный” хэтчбек Subaru (неофициальный рендер)

В общем, машине предстоит выглядеть максимально боевито. И, скорее всего, она действительно окажется преемницей WRX, либо производной моделью. 

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Новый “заряженный” хэтчбек Subaru (неофициальный рендер)

Официальные лица Subaru на презентации тизера новой модели заявляли, что хотели бы спроектировать интересный автомобиль, который будет напоминать истинные «Субару» с использованием последних технологических наработок компании.

Кроме того, параллельно был сделан намек, что в будущем эта модель может получить еще более продвинутую версию (вероятно STi).

Никакие технические подробности о проекте пока не приводятся. Презентация новинки Subaru может состояться осенью этого года на выставке в Токио. 

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Фото:BestCarWeb, Subaru

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