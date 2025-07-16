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Новейший суперкар Toyota удивит мотором V8 мощностью в 700 лошадиных сил

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Toyota привезла на Фестиваль скорости в Гудвуд концепт-кар GT, у которого также будет родственник под маркой Lexus. 

Закамуфлированный прототип совершил несколько заездов под управлением гонщиков Формулы-1 Эстебана Окона и Оливера Бермана (команда Haas F1), которые не только похвалили машину, но и приоткрыли о ней некоторые засекреченные подробности.

Новый суперкар «Тойоты» был опробован пилотами Ф1 не только в гоночной конфигурации, но и в дорожной версии. И, по словам Оливера Бермана, в Формуле-1 у них лишь немного больше лошадиных сил, чем в этих машинах.

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Toyota GT Concept

Комментарии гонщика породили предположения, что дорожный суперкар Toyota GT будет развивать мощность более 600 лошадиных сил.

Это связано с тем, что регламент FIA по производительности для автомобилей класса GT3 имеет ограничения в 500-600 л.с. Однако дорожная версия концепта звучала и ехала мощнее гоночной. 

Если эта информация подтвердится и производительность новинки «Тойоты» для массовых продаж превысит отметку в 700 лошадиных сил, то машину можно будет ставить в один ряд с такими автомобилями как Ferrari Amalfi (631 л.с.) и Aston Martin Vantage S (670 л.с.).

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Гонщики Формулы-1 рядом с Toyota GT Concept (слева – дорожная версия, справа – гоночная)

Пока неясно, что именно будет обеспечивать спортивным новинкам Toyota и Lexus такую высокую производительность, турбонаддув или гибридная технология.

Но одно можно сказать точно – сердцем автомобилей определенно станет мотор V8, не узнать по звуку который в ходе заездов было невозможно. 

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Фото:Toyota

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