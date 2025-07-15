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Автомеханик назвал недорогой подержанный кроссовер, который проедет 800 тысяч км

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Американский автомеханик с 50-летним стажем Скотти Килмер, ведущий канал на YouTube, то и дело приоткрывает для своих зрителей подержанные автомобили, стоящие покупки. 

На этот раз бывший сотрудник автосервиса, переквалифицировавшийся в блогеры, утверждает, что один кроссовер Toyota стоит на вторичном рынке вменяемых денег, но при этом способен подарить своему владельцу невероятную надежность. 

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Таким автомобилем был назван Toyota RAV4 четвертого поколения (рестайлинг). По словам экс-автомеханика из Штатов с большим опытом, у этого «паркетника» очень выносливый двигатель и замечательная топливная экономичность.

Благодаря отсутствию турбины мотор RAV4 изнашивается гораздо медленнее, чем в случае с «наддувными» силовыми агрегатами. 

Килмер отмечает, что знаком с четвертой генерацией RAV4 с момента ее выхода в продажу в рестайлинг-версии (2015 год). И за это время он ни разу не видел, чтобы такой кроссовер ломался. 

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Многие его экземпляры, которые появились около десяти лет назад, до сих пор используют родные аккумуляторы и генераторы, а их тканевые сиденья практически «неубиваемы» в отличие от кожаных, которые быстро трескаются. 

Единственным способом сломать RAV4 эксперт по технической части назвал попытки полностью утопить машину в водоеме. 

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Фото:Toyota

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