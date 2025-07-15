Автомеханик назвал недорогой подержанный кроссовер, который проедет 800 тысяч км

Американский автомеханик с 50-летним стажем Скотти Килмер, ведущий канал на YouTube, то и дело приоткрывает для своих зрителей подержанные автомобили, стоящие покупки.

На этот раз бывший сотрудник автосервиса, переквалифицировавшийся в блогеры, утверждает, что один кроссовер Toyota стоит на вторичном рынке вменяемых денег, но при этом способен подарить своему владельцу невероятную надежность.

Таким автомобилем был назван Toyota RAV4 четвертого поколения (рестайлинг). По словам экс-автомеханика из Штатов с большим опытом, у этого «паркетника» очень выносливый двигатель и замечательная топливная экономичность.

Благодаря отсутствию турбины мотор RAV4 изнашивается гораздо медленнее, чем в случае с «наддувными» силовыми агрегатами.

Килмер отмечает, что знаком с четвертой генерацией RAV4 с момента ее выхода в продажу в рестайлинг-версии (2015 год). И за это время он ни разу не видел, чтобы такой кроссовер ломался.

Многие его экземпляры, которые появились около десяти лет назад, до сих пор используют родные аккумуляторы и генераторы, а их тканевые сиденья практически «неубиваемы» в отличие от кожаных, которые быстро трескаются.

Единственным способом сломать RAV4 эксперт по технической части назвал попытки полностью утопить машину в водоеме.