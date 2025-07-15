10 хорошо известных автомобильных брендов, которые принадлежат Volkswagen

Когда речь заходит о Volkswagen, первое, что многим приходит в голову, это хэтчбек Beetle или даже машины Audi. Но сегодня компания, начинавшая с выпуска компакт-каров, держит под контролем удивительное сочетание известных брендов разных категорий.

Volkswagen

Немецкий автопроизводитель был рожден в 1937 году. За почти столетие компании удалось начать продавать свыше 4 миллионов машин в год, что превратило ее в крупнейшую мировую автомобильную марку.

Наиболее известными ее моделями являются Golf, Beetle и Passat, но в будущем бренд сосредоточит усилия исключительно на электромобилях.

Scania

VW владеет этим коммерческим гигантом через собственное подразделение Traton. Scania считается мировым лидером в производстве тяжелых грузовых машин и автобусов, которые славятся своей выносливостью. Многие из них регулярно преодолевают отметку в миллион километров без каких-либо серьезных поломок.

MAN

Еще один суббренд подразделения Traton, известный своими надежными грузовиками, автобусами и двигателями. И хотя изначально история MAN была связана с выпуском дизельных моторов (наряду с военной техникой), позже компания сосредоточила свои усилия на транспортном секторе и стала ассоциироваться с безопасностью.

Доказательство этого – многие крупные европейские футбольные клубы передвигаются между городами именно на автобусах MAN.

Bugatti

VW Group владеет этой французской автомобильной компанией через совместное предприятие с Rimac, выпускающее гиперкары.

В линейку моделей Bugatti сегодня входит один из самых быстрых автомобилей в истории – Chiron Super Sport, разгоняющийся до скоростей свыше 480 километров в час.

Lamborghini

Еще один автомобильный бренд, выпускающий супер- и гиперкары, конкурирующие с Ferrari. Самые известные из них – Huracan и совершенно новый Revuelto с двигателем V12.

Bentley

Компания вошла в состав Volkswagen Group в 1998 году, став первым автопроизводителем в портфолио немецкой марки, выпускающим люксовые машины.

Porsche

VW Group также владеет маркой Porsche, которая является одной из самых прибыльных брендов в этой группе. Ее электрокар Taycan стал первым серийным автомобилем на электричестве, бросившим вызов Tesla.

Audi

Одна из ключевых частей брендов VW Group, ставшая пионером автомобильных инноваций. Известная своими системами полного привода Quattro компания уже успела выиграть Ле-Ман на дизельном моторе, а теперь стремится одержать победы в гонках Формулы-1 (с 2026 года).

Cupra

Бывший партнер Seat (до 2018 года) из Испании выпускает элегантные, электрические и спортивные модели, которые пользуются неплохим спросом. Одна из последних новинок этой компании – электрокар Born.

Seat

Автомобильная марка из Испании, полностью перешедшая в собственность Volkswagen в 1990 году. Seat идеальным образом вписывается в категорию брендов, разрабатывающих и продающих бюджетные автомобили для Европы.

Новых моделей этот автопроизводитель, скорее всего, выпускать больше не будет. Но ему найдут применение в структуре VW Group (вероятно как бренд подписки на различные облачные сервисы).