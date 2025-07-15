Toyota RAV4 «для богатых» пережил динамичный апгрейд от Modellista

В июне этого года Toyota провела вторую небольшую модернизацию кроссовера Harrier, который в Японии считается «премиальной» версией RAV4.
Официальный тюнинг-бренд Toyota, известный как Modellista, на днях предложил для Harrier комплект доработок внешнего оформления, которые делают кузов машины еще более динамичным.
Для среднеразмерного кроссовера Toyota предусмотрели два боди-кита: Gran Blaze Style и Avant Emotional Style.
Первый включает в себя спортивный передний бампер со светодиодными дневными ходовыми огнями, аэродинамичные боковые юбки и новый задний бампер с двухсторонними выхлопными патрубками, а также 20-дюймовые двухцветные колесные диски Wing Dancer XIV.
Кроме того, в экстерьер машины были внедрены матово-серебристые элементы декора, добавляющие автомобилю динамичного вида.
Альтернативный вариант – Avant Emotional Style выделяется на фоне своего родственника более изысканным аэродинамическим обвесом и хромированными, а также матово-серебристыми элементами отделки кузова.
Дополнительно к колесам Wing Dancer XIV кроссовер Harrier в этом пакете предлагается с опциональным спойлером на двери багажника.
Никакие технические доработки в «премиальный» Toyota RAV4 не вносились. Что касается его цен, то за комплект Gran Blaze Style японцам предстоит заплатить около 313 тысяч 500 иен (165 тысяч рублей), в то время как боди-кит под названием Avant Emotional Style был оценен в 251 тысячу 900 иен (133 тысячи рублей по нынешнему курсу).