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Toyota RAV4 «для богатых» пережил динамичный апгрейд от Modellista

Текст: Ростислав Архипов
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В июне этого года Toyota провела вторую небольшую модернизацию кроссовера Harrier, который в Японии считается «премиальной» версией RAV4.

Официальный тюнинг-бренд Toyota, известный как Modellista, на днях предложил для Harrier комплект доработок внешнего оформления, которые делают кузов машины еще более динамичным.

Для среднеразмерного кроссовера Toyota предусмотрели два боди-кита: Gran Blaze Style и Avant Emotional Style. 

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Доработки Toyota Harrier в комплекте Modellista Gran Blaze Style

Первый включает в себя спортивный передний бампер со светодиодными дневными ходовыми огнями, аэродинамичные боковые юбки и новый задний бампер с двухсторонними выхлопными патрубками, а также 20-дюймовые двухцветные колесные диски Wing Dancer XIV.

Кроме того, в экстерьер машины были внедрены матово-серебристые элементы декора, добавляющие автомобилю динамичного вида.

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Альтернативный вариант – Avant Emotional Style выделяется на фоне своего родственника более изысканным аэродинамическим обвесом и хромированными, а также матово-серебристыми элементами отделки кузова.

Дополнительно к колесам Wing Dancer XIV кроссовер Harrier в этом пакете предлагается с опциональным спойлером на двери багажника. 

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Доработки Toyota Harrier в комплекте Avant Emotional Style

Никакие технические доработки в «премиальный» Toyota RAV4 не вносились. Что касается его цен, то за комплект Gran Blaze Style японцам предстоит заплатить около 313 тысяч 500 иен (165 тысяч рублей), в то время как боди-кит под названием Avant Emotional Style был оценен в 251 тысячу 900 иен (133 тысячи рублей по нынешнему курсу). 

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Фото:Modellista

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