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Для популярного кроссовера Duster предусмотрели хардкорную внедорожную версию

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Кроссовер Dacia Duster (он же Renault Duster) переехал в третье поколение в конце 2023 года. Автомобиль оказался не менее популярен, чем его предшественники, а также заметно преобразился внешне, получив более агрессивный дизайн. Но это устроило далеко не всех.

Недавно немецкая фирма «CarPoint» придумала для «Дастер» третьего поколения комплект доработок, которые способны превратить его облик во внешность хардкорного внедорожника.

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Dacia Duster Redust (тюнинг-комплект от CarPoint)

Одним из главных изменений в экстерьере этой модели в рамках пакета стали расширенные крылья на 20 мм с каждой из сторон.

Их сопровождают специальные боковые юбки, воздухозаборник на капоте (доступен в качестве опции за 600 евро или 55 тысяч рублей), а также трубчатая защита решетки радиатора и бампера.

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Сзади для румынско-французского «паркетника» предусмотрели большой спойлер и двойной выхлоп из нержавеющей стали. Но даже это еще не все. 

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На крыше машины при желании можно разместить экспедиционный багажник с дополнительной светотехникой, а также добавить автомобилю возможность регулировать подвеску (за 1400 евро или 128 тысяч рублей).

Кроме того, авторы тюнинг-кита предлагают для него 20-дюймовые колеса (за 380 евро или 35 тысяч рублей), обутые в шины размерностью 245/40.

Приобрести комплект доработок для Duster его авторы можно как в рамках одного пакета, так и по отдельности. Его окончательная цена будет зависеть от выбранных элементов декора и технических доработок, если последние окажутся необходимы для покупателя. 

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Фото:CarPoint

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