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Следующая Toyota Corolla может получить радикально другой облик и новый гибридный двигатель

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
all new 2027 toyota corolla sedan gets the hammerhead styling and then some more in cgi 8 1 1

Toyota одним за другим выпускает новые поколения своих популярных моделей. Сначала состоялась премьера свежей генерации Prius, затем Camry, а недавно подоспел RAV4. Но на этом череда новинок японской марки не остановится.

Следующим шагом должно стать обновление одного из главных бестселлеров компании в мире – Corolla. Масштабная модернизация будет приурочена к 60-летию этой модели, которое в «Тойоте» отметят в 2026 году. 

Независимый художник с YouTube-канала «Evren Ozgun Spy Sketch» выложил в Сеть первые рендеры, демонстрирующие потенциальный дизайн хэтчбека Corolla нового поколения. И, судя по ним, машину могут ждать радикальные внешние трансформации.

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Toyota Corolla нового поколения (неофициальный рендер)

Автор изображений наделил новую «Короллу» передней частью с С-образными фарами, лишил машину традиционной решетки радиатора в пользу заглушки. Переделке подвергся в том числе профиль автомобиля, благодаря которому «Королла» перестала выглядеть как хэтчбек, а превратилась в подобие лифтбэка. 

Сзади автомобиль примерил по-новому интерпретированные фонари в форме бумерангов и спортивный спойлер, а его дверные ручки были скрыты в кузове.

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Ожидается, что в новом поколении компоновка салона Corolla будет отсылать к Camry актуальной генерации.

Машине предложат 12,3-дюймовые экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, которые будут работать на базе программного обеспечения Arene. 

all new 2027 toyota corolla sedan gets the hammerhead styling and then some more in cgi 3 1

Под капотом новой «Короллы» может разместиться новейший 1,5-литровый мотор Toyota, который предложат как в атмосферной версии, так и с турбиной, а также в гибридной и подключаемой гибридной конфигурациях.

Утверждается, что его тепловой КПД превысит 46%, а запас хода в подзаряжаемой бензино-электрической модификации достигнет 2000 км. 

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Фото:Evren Ozgun Spy Sketch

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