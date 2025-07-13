Следующая Toyota Corolla может получить радикально другой облик и новый гибридный двигатель

Toyota одним за другим выпускает новые поколения своих популярных моделей. Сначала состоялась премьера свежей генерации Prius, затем Camry, а недавно подоспел RAV4. Но на этом череда новинок японской марки не остановится.

Следующим шагом должно стать обновление одного из главных бестселлеров компании в мире – Corolla. Масштабная модернизация будет приурочена к 60-летию этой модели, которое в «Тойоте» отметят в 2026 году.

Независимый художник с YouTube-канала «Evren Ozgun Spy Sketch» выложил в Сеть первые рендеры, демонстрирующие потенциальный дизайн хэтчбека Corolla нового поколения. И, судя по ним, машину могут ждать радикальные внешние трансформации.

Toyota Corolla нового поколения (неофициальный рендер)

Автор изображений наделил новую «Короллу» передней частью с С-образными фарами, лишил машину традиционной решетки радиатора в пользу заглушки. Переделке подвергся в том числе профиль автомобиля, благодаря которому «Королла» перестала выглядеть как хэтчбек, а превратилась в подобие лифтбэка.

Сзади автомобиль примерил по-новому интерпретированные фонари в форме бумерангов и спортивный спойлер, а его дверные ручки были скрыты в кузове.

Ожидается, что в новом поколении компоновка салона Corolla будет отсылать к Camry актуальной генерации.

Машине предложат 12,3-дюймовые экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, которые будут работать на базе программного обеспечения Arene.

Под капотом новой «Короллы» может разместиться новейший 1,5-литровый мотор Toyota, который предложат как в атмосферной версии, так и с турбиной, а также в гибридной и подключаемой гибридной конфигурациях.

Утверждается, что его тепловой КПД превысит 46%, а запас хода в подзаряжаемой бензино-электрической модификации достигнет 2000 км.