Следующая Toyota Corolla может получить радикально другой облик и новый гибридный двигатель

Toyota одним за другим выпускает новые поколения своих популярных моделей. Сначала состоялась премьера свежей генерации Prius, затем Camry, а недавно подоспел RAV4. Но на этом череда новинок японской марки не остановится.
Следующим шагом должно стать обновление одного из главных бестселлеров компании в мире – Corolla. Масштабная модернизация будет приурочена к 60-летию этой модели, которое в «Тойоте» отметят в 2026 году.
Независимый художник с YouTube-канала «Evren Ozgun Spy Sketch» выложил в Сеть первые рендеры, демонстрирующие потенциальный дизайн хэтчбека Corolla нового поколения. И, судя по ним, машину могут ждать радикальные внешние трансформации.
Автор изображений наделил новую «Короллу» передней частью с С-образными фарами, лишил машину традиционной решетки радиатора в пользу заглушки. Переделке подвергся в том числе профиль автомобиля, благодаря которому «Королла» перестала выглядеть как хэтчбек, а превратилась в подобие лифтбэка.
Сзади автомобиль примерил по-новому интерпретированные фонари в форме бумерангов и спортивный спойлер, а его дверные ручки были скрыты в кузове.
Ожидается, что в новом поколении компоновка салона Corolla будет отсылать к Camry актуальной генерации.
Машине предложат 12,3-дюймовые экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, которые будут работать на базе программного обеспечения Arene.
Под капотом новой «Короллы» может разместиться новейший 1,5-литровый мотор Toyota, который предложат как в атмосферной версии, так и с турбиной, а также в гибридной и подключаемой гибридной конфигурациях.
Утверждается, что его тепловой КПД превысит 46%, а запас хода в подзаряжаемой бензино-электрической модификации достигнет 2000 км.