Рамный внедорожник Kia на замену Toyota Prado: первые изображения

В начале этого года Kia запустила продажи своей новой рамной модели, которая получила название Tasman. Машина в кузове пикап тут же стала бестселлером, во многих странах за ней выстроились очереди.

Успех «Тасмана» подвиг руководство корейского автогиганта задуматься о том, чтобы использовать эту модель в качестве отправной точки в новом для нее сегменте – рамных внедорожников, который опустел с уходом Mohave.

На днях австралийский портал «Chasing Cars», воспользовавшись услугами независимого дизайнера с ником «Theottle», подготовил изображения нового внедорожника Kia, основанного на модели Tasman.

Авторы рендеров уверяют, что будущий конкурент Toyota Land Cruiser Prado от Kia получит то же самое оформление «передка», что и соплатформенный «утилитарник» Tasman.

Копировать пикап внедорожнику предстоит вплоть до центральной стойки, за которой машине достанется не открытый грузовой отсек, а полноценный кузов с крышей.

Интересный момент, связанный с внешностью этого автомобиля, касается его задних дверных ручек. Судя по изображениям, в «Киа» могут задуматься над тем, чтобы расположить их не в традиционном месте, а интегрировать в пластиковые накладки на крыльях.

Что касается кормы, то сзади внедорожник, основанный на пикапе Tasman, щеголяет собственными фонарями, которые объединены между собой тонкой светодиодной планкой.

Несмотря на то, что проект сейчас не существует даже на бумаге, инсайдеры уже сватают под капот гипотетически возможной новинки Kia турбодизельный 4-цилиндровый мотор рабочим объемом 2,2-литра и мощностью 210 лошадиных сил (441 Нм), положенный соплатформенному пикапу Tasman. Помогать ему будет либо шестиступенчатая МКПП, либо восьмидиапазонный «автомат».