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Вместительная Kia на базе Sorento рвется в новое поколение

Текст: Алексей Шмидт
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Текущее поколение Kia Carnival (KA4) продается с 2020 года. В 2023 году одна из самых вместительных моделей компании, построенная на платформе кроссовера Sorento, обновилась, а теперь собирается перебраться в пятую по счету генерацию.

Подробностей об этой новинке корейского автопроизводителя пока не так много, как хотелось бы, но цифровые дизайнеры уже начали предполагать, как она будет выглядеть.

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Kia Carnival нового поколения (неофициальный рендер)

В интернете появились рендеры Kia Carnival нового поколения, подготовленные художниками студии «AutoYa». Визуализированные изображения, созданные с оглядкой на тестовые прототипы реформенного «Карнивала», демонстрируют заметным образом модернизированный дизайн, отличающийся от предшественников.

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Kia Carnival нового поколения (неофициальный рендер)

Передняя часть кузова минивэна, судя по рендерам, напоминает недавно представленную линейку электрических кроссоверов Kia EV.

Carnival на изображениях унаследовал у «батарейных» моделей компании фирменные лампы Star Map с бумерангообразными дневными ходовыми огнями, а также заглушенную решетку радиатора и бамперы. 

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Kia Carnival нового поколения (неофициальный рендер)

Боковины автомобиля получили силуэт, схожий с актуальной моделью, сохранив раздвижную дверь, а корма поменялась за счет новой конструкции задних фонарей с другой графикой. 

Никакие технические сведения о том, как поменяется Kia Carnival в новом поколении с точки зрения механической части, пока недоступны, но корейские инсайдеры уверены, что на этот раз в линейку моторов минивэна войдут как подключаемые гибридные силовые установки, так и полноценные электрические двигатели. 

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Фото:AutoYa.info

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