Вместительная Kia на базе Sorento рвется в новое поколение

Текущее поколение Kia Carnival (KA4) продается с 2020 года. В 2023 году одна из самых вместительных моделей компании, построенная на платформе кроссовера Sorento, обновилась, а теперь собирается перебраться в пятую по счету генерацию.

Подробностей об этой новинке корейского автопроизводителя пока не так много, как хотелось бы, но цифровые дизайнеры уже начали предполагать, как она будет выглядеть.

Kia Carnival нового поколения (неофициальный рендер)

В интернете появились рендеры Kia Carnival нового поколения, подготовленные художниками студии «AutoYa». Визуализированные изображения, созданные с оглядкой на тестовые прототипы реформенного «Карнивала», демонстрируют заметным образом модернизированный дизайн, отличающийся от предшественников.

Kia Carnival нового поколения (неофициальный рендер)

Передняя часть кузова минивэна, судя по рендерам, напоминает недавно представленную линейку электрических кроссоверов Kia EV.

Carnival на изображениях унаследовал у «батарейных» моделей компании фирменные лампы Star Map с бумерангообразными дневными ходовыми огнями, а также заглушенную решетку радиатора и бамперы.

Kia Carnival нового поколения (неофициальный рендер)

Боковины автомобиля получили силуэт, схожий с актуальной моделью, сохранив раздвижную дверь, а корма поменялась за счет новой конструкции задних фонарей с другой графикой.

Никакие технические сведения о том, как поменяется Kia Carnival в новом поколении с точки зрения механической части, пока недоступны, но корейские инсайдеры уверены, что на этот раз в линейку моторов минивэна войдут как подключаемые гибридные силовые установки, так и полноценные электрические двигатели.