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Новый внедорожник Renault практичнее Duster показали в товарном обличии

Текст: Алексей Шмидт
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Depois de muitos flagras e especulacoes a Renault apresentou seu novo SUV medio global — com de 3 1

Renault готовит целую россыпь вседорожных моделей для Латинской Америки и не только. Одна из них внедорожный пикап, который был представлен в качестве прототипа в 2023 году. 

Накануне французы показали свой новый кроссовер Boreal, у которого практичная новинка компании, скорее всего, унаследует часть экстерьерных решений. Как будет выглядеть Niagara в товарном виде показал цифровой художник Kleber Silva из студии «KDesignAG». 

Независимый дизайнер воспользовался решениями нового кроссовера Boreal и перенес их на внедорожный пикап Niagara, премьеру которого ждут в 2026 году. 

Depois de muitos flagras e especulacoes a Renault apresentou seu novo SUV medio global — com de 4
Серийная версия пикапа Renault Boreal (спекулятивный рендер)

Если верить рендерам, новый внедорожный пикап Renault получит оформление передней части, схожее с моделью «Бореаль», в том числе такие же фары, решетку радиатора и бампер.

Более того, существует высокий шанс, что пикап Niagara в товарной версии срисует с родственного кроссовера, также построенного на платформе RMR (усиленный вариант шасси CMF-B), также боковины, но корма машины точно будет иметь собственный вид, характерный для сегмента пикапов.

Depois de muitos flagras e especulacoes a Renault apresentou seu novo SUV medio global — com de 1 1
Серийная версия пикапа Renault Boreal (спекулятивный рендер)

Ранее сообщалось, что на предприятии Renault в Аргентине приступило к выпуску тестовых экземпляров пикапов Niagara.

Каждую неделю с конвейера завода французской компании будет сходить в среднем по три таких автомобиля. Их испытания собираются проводить в Бразилии.

Каким окажется техническое оснащение пикапа пока неизвестно. Родственный «паркетник» Boreal накануне получил под капот 1,3-литровый турбомотор, а затем для этой модели предложат гибридную силовую установку с полным приводом. 

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Фото:Kleber Silva/KDesignAG

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