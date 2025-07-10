Новое поколение кроссовера Hyundai дешевле Creta появится раньше, чем многие думали

Дебют компакт-кроссовера Hyundai Venue, который расположился в гамме корейского автопроизводителя на ступеньку ниже бестселлера Creta, датирован 2019-м годом. С того времени машина успешно обновилась (в 2022-м), а сейчас собирается перебраться во вторую по счету генерацию.
Ожидалось, что новый «Веню» покажут в начале 2026 года, однако новые сведения говорят об обратном. Премьера машины может состояться гораздо раньше.
Как пишут инсайдерские СМИ из Индии, показ второго поколения Hyundai Venue запланирован на октябрь этого года. Машина должна получить более квадратный и высокий кузов, чем в случае с нынешней моделью.
Компакт-кроссовер проходит под кодовым наименованием QU2i. Ожидается, что внешне он отличится от предшественника новой комбинацией фар, переработанной радиаторной решеткой с прямоугольным рисунком, более толстой пластиковой облицовкой кузова, а также собственными 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с ромбовидной огранкой.
В новом поколении Venue будут положены дисковые тормоза всех колес, которые сейчас доступны только для «заряженной» модификации этой модели с приставкой «N».
Часть функций машина может позаимствовать у родственных кроссоверов Creta и Alcazar, в том числе вентилируемые передние сиденья, большой экран информационно-развлекательной системы и панорамный люк в крыше.
Продавать кроссовер, по слухам, хотят с прежними моторами. В их числе сейчас значатся бензиновый «атмосферник» на 83 лошадиные силы, турбомотор на 120 «сил», а также дизельный двигатель на 100 л.с.
Бензиновым машинам будут положена как 5-ступенчатая «механика», так и 6-скоростная автоматизированная МКПП, а также 7-скоростной робот с двумя сцеплениями. Дизельные Venue нового поколения могут предложить покупателям с 6-скоростной механической трансмиссией и 6-ступенчатым гидротрансформаторным «автоматом».