Новое поколение кроссовера Hyundai дешевле Creta появится раньше, чем многие думали

Дебют компакт-кроссовера Hyundai Venue, который расположился в гамме корейского автопроизводителя на ступеньку ниже бестселлера Creta, датирован 2019-м годом. С того времени машина успешно обновилась (в 2022-м), а сейчас собирается перебраться во вторую по счету генерацию.

Ожидалось, что новый «Веню» покажут в начале 2026 года, однако новые сведения говорят об обратном. Премьера машины может состояться гораздо раньше.

Hyundai Venue 2 поколения (неофициальный рендер)

Как пишут инсайдерские СМИ из Индии, показ второго поколения Hyundai Venue запланирован на октябрь этого года. Машина должна получить более квадратный и высокий кузов, чем в случае с нынешней моделью.

Компакт-кроссовер проходит под кодовым наименованием QU2i. Ожидается, что внешне он отличится от предшественника новой комбинацией фар, переработанной радиаторной решеткой с прямоугольным рисунком, более толстой пластиковой облицовкой кузова, а также собственными 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с ромбовидной огранкой.

Слева – рендер нового Hyundai Venue, справа – актуальный кроссовер

В новом поколении Venue будут положены дисковые тормоза всех колес, которые сейчас доступны только для «заряженной» модификации этой модели с приставкой «N».

Интерьер Hyundai Creta нового поколения

Часть функций машина может позаимствовать у родственных кроссоверов Creta и Alcazar, в том числе вентилируемые передние сиденья, большой экран информационно-развлекательной системы и панорамный люк в крыше.

Продавать кроссовер, по слухам, хотят с прежними моторами. В их числе сейчас значатся бензиновый «атмосферник» на 83 лошадиные силы, турбомотор на 120 «сил», а также дизельный двигатель на 100 л.с.

Бензиновым машинам будут положена как 5-ступенчатая «механика», так и 6-скоростная автоматизированная МКПП, а также 7-скоростной робот с двумя сцеплениями. Дизельные Venue нового поколения могут предложить покупателям с 6-скоростной механической трансмиссией и 6-ступенчатым гидротрансформаторным «автоматом».