Subaru Forester проверили на безопасность в Австралии

Новое поколение кроссовера Subaru Forester представили осенью 2024 года. С тех пор популярная японская модель успела выйти на большинство рынков сбыта, в том числе добралась до Австралии, где накануне ее проверили на безопасность.

Знаменитый «паркетник» Subaru прошел тесты местной организации ANCAP, по результатам которых заработал 5 звезд из 5 возможных.

Безопасность взрослых пассажиров была оценена в 83 процента, а рейтинг защиты детей оказался равен 91 проценту.

Subaru Forester в краш-тесте ANCAP

Защита уязвимых участников дорожного движения машины (пешеходов и велосипедистов) получила оценку 86%, а системы безопасности кроссовера 75%.

Единственным недостатком машины с точки зрения безопасности стал низкий уровень защиты грудной клетки взрослого пассажира на заднем сиденье, названный «слабым».

Напомним, в новом поколении Subaru Forester обзавелся модифицированным дизайном, а также слегка поменял свое оснащение.

Помимо 2,5-литрового атмосферного мотора, работающего в отдельных версиях в паре с электрическим двигателем, стартер-генератором и компактной батареей, машина предлагается также с 1,8-литровым турбомотором.

Пару обоим составляет фирменный «субаровский» вариатор Lineatronic. Во всех версиях Forester может быть только полноприводным.