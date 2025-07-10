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Популярный кроссовер Volvo XC90 превратился в броневик на колесах по непонятной цене

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Volvo бронирует некоторые свои автомобили с далекого 2019 года. А теперь эта мода докатилась и до популярного семейного кроссовера XC90. Новый вариант этого большого «паркетника» должен дать возможность владельцам обезопасить свои поездки. 

В «Вольво» утверждают, что бронированный XC90 выглядит так же, как и обычный кроссовер, поэтому отличить один автомобиль от другого снаружи будет невозможно.

Кроме того, для защищенных машин доступны те же самые цвета кузова, что и для простых, плюс любой вариант оформления интерьера. Но даже это еще не все.

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Бронированный Volvo XC90

Машину можно заказать как в подключаемой гибридной модификации, так и с мягкой-гибридной системой. Это связано с тем, что изначально автомобиль выпускается в массовой версии, после чего проходит процедуру бронирования в зависимости от потребностей клиента. 

Кроссовер получает арамидные пластины по бокам и крыше, которые применяются в бронежилетах, а также ламинированное стекло, усиленное до толщины 1,8 см. Задние окна в бронированном XC90 не опускаются вниз, а шасси может опционально оснащаться изготовленными на заказ пластинами из нержавеющей стали. 

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Чтобы справиться с дополнительным весом, бронированному XC90 положены модернизированные тормоза. 

В совокупности уровень защиты кузова Volvo XC90 после всех заводских доработок соответствует американскому стандарту бронирования NIJ IIA и европейскому BRV 2009.

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В «Вольво» заявляют, что защищенные кроссоверы обслуживаются по гарантии так же, как и другие автомобили компании, а ездить на них могут покупатели с обычными водительскими правами.

Цены на броню для ее машин автопроизводитель обсуждает непосредственно со своими клиентами и не публикует такую информацию в открытом доступе. 

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Фото:Volvo

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