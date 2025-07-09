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Новые «УАЗ Буханки» в Германии стоят намного дороже Dacia Duster

Текст: Михаил Романченко
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Все мы привыкли к тому, что новые иномарки в России стоят очень дорого. Все потому, что в их финальной цене порядка 40% стоимости приходится на сборы, пошлины, маржу автосалонов и доставку. 

Но и российские автомобили стоят заграницей совсем не тех денег, что за них просят на родине. Один из таких примеров «УАЗ Буханка», которую недавно выставили на продажу в Германии.

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УАЗ Буханка 2025 года выпуска, выставленная на продажу в Германии

Новый автомобиль в семиместной конфигурации (компоновка сидений 5+2) предлагают покупателям Дрездена.

Каким образом машина была ввезена в Германию не уточняется, но известно, что она поступила в страну в апреле этого года. Совершенно новый фургон 2025 года выпуска оснащен 2,7-литровым бензиновым атмосферным мотором на 112 лошадиных сил. 

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За дополнительную плату немецкий автосалон предлагает дооснастить российскую «Буханку» прицепным устройством и зимним комплектом колес, а также отмечает, что не будет отвечать на сообщения на тему: «Какая окончательная цена машины?», намекающие на потенциальную скидку. 

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Стоимость фургона «УАЗ» в Германии составляет 25 тысяч 495 евро (2 миллиона 330 тысяч рублей по нынешнему курсу). Это намного дороже, чем цена базового Dacia Duster (от 18 тысяч 990 евро или 1,7-миллиона рублей). 

Для сравнения, в России за «Буханки» просят от 1 миллиона 228 тысяч 500 рублей (согласно РРЦ на сайте автопроизводителя).

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Фото:Mobile

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