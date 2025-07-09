7 машин, которые используют двигатель Audi, но не являются ее собственностью

Решение удешевить разработку новой модели, сэкономив сотни миллионов долларов инвестиций в исследования и разработки, приходит в голову все большему количеству автомобильных компаний. Они заключают партнерские соглашения, благодаря которым могут делиться друг с другом технологиями и даже двигателями.

Audi – крупный автопроизводитель, известный своими передовыми силовыми агрегатами. Поэтому немудрено, что некоторые компании стремились или по-прежнему стремятся заполучить ее двигатели.

Вот семь автомобилей, которые используют под капотом моторы этого ингольштадтского автопроизводителя, но не принадлежат этому бренду.

Italdesign Aztec

Не совсем серийная модель, а прототип, получивший двигатель Audi, является детищем Джорджетто Джуджаро. У него не было крыши, а кабину разделили на две отдельные части, причем с рулем для каждой.

Премьера концепта Aztec состоялась в 1998 году на автосалоне в Турине. Машине был положен всем известный 2,2-литровый 5-цилиндровый мотор Audi, унаследованный у модели 200 Turbo.

Его мощность увеличили до 250 лошадиных сил, а весь крутящий момент с двигателя передавался на обе оси благодаря полному приводу и 5-ступенчатой МКПП.

Porsche Panamera

Audi входит в состав VW Group, а значит ее технологические наработки легко могут использовать другие бренды, состоящие в этом альянсе. И Porsche здесь не исключение.

К примеру, модели Panamera был положен 4-литровый битурбированный двигатель Audi V8 мощностью от 480 до 699 лошадиных сил.

Porsche 924

Еще один «Порше», способный похвастаться механикой Audi. Жемчужина штутгартской компании представляла собой двухдверное купе, вышедшее на рынок в 1976 году.

Машину приводил в движение 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель на 125 лошадиных сил разработки инженеров «Ауди», помогала которому МКПП.

Lamborghini Urus

Двигатель Audi отметился в том числе в высокопроизводительном кроссовере Lamborghini Urus. Итальянцы не постеснялись позаимствовать у немецкой компании ее удачный 4-литровый битурбированный мотор V8, обеспечивающий машину, в которой он установлен, впечатляющей отдачей в 650 лошадиных сил и 850 Нм.

Porsche Cayenne

Двигатель Audi стал сердцем не только Porsche Panamera и 924, но и бестселлера этой компании – кроссовера Cayenne. Битурбированный V8 рабочим объемом 4-литра предлагался покупателям машины в нескольких мощностных вариациях: от 460 до 680 лошадиных сил.

Cupra Formentor VZ5

Малоизвестный кроссовер дочернего бренда Seat, который также входит в Volkswagen Group и, соответственно, легитимным образом может использовать технические наработки Audi. В частности ее 2,5-литровый 5-цилиндровый рядный двигатель TFSI, развивающий 390 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента.

Donkervoort D8 GTO-JD70

Автомобиль, который был особенным по нескольким причинам. И, пожалуй, одна из главных из них – наличие под капотом мотора Audi.

Трек-кару из Голландии был положен 2,5-литровый двигатель TFSI из Ингольштадта, выдающий 421 лошадиную силу и 560 Нм. Главная фишка этой модели – боковое ускорение, которое превышало показатель в 2G.