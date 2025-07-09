Грозный соперник Suzuki Jimny и Jeep Wrangler от Toyota показан в деталях

Маленький внедорожник Toyota, именуемый разными источниками как Land Cruiser Mini, так и Land Cruiser FJ, готовится к официальному дебюту.

Машина, которая может стать самым бюджетным предложением в семействе «Ленд Крузеров», будет запущена в продажу в 2026 году. Что о ней известно накануне рассказали и показали журналисты австралийского издания «Chasing Cars».

На выложенных в интернет спекулятивных рендерах новинка Toyota, которой предстоит скрестить шпаги с бестселлерами своего сегмента Suzuki Jimny и Jeep Wrangler, показалась в классическом ретро-облике, ранее опробованным на старших моделях Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.

Новый рамный внедорожник Toyota (спекулятивный рендер)

Автомобиль обзавелся С-образными кластерами дневных ходовых огней, узкой прямоугольной решеткой радиатора, выступающим бампером, который плавно перетекает в широкие накладки на колесных арках и дверях, а также полноразмерным запасным колесом на двери багажника и вертикальными задними фонарями.

Внутри внедорожника, построенного на рамном шасси TNGA или IMV-0, расположится пять посадочных мест, а его длина составит примерно 4,5-метра. Дорожный просвет может достигнуть отметки в 210 мм.

Новый рамный внедорожник Toyota (спекулятивный рендер)

Машине точно будет положена система 4WD, а за мощность в ней, скорее всего, предстоит отвечать 2,7-литровому бензиновому 4-цилиндровому мотору на 160 лошадиных сил.

Альтернативным вариантом двигателя для проекта 500D (индекс внедорожника в официальных документах Toyota) может стать 2,4-литровый 4-цилиндровый дизель, хотя некоторые источники указывают на 2,8-литровый турбодизель от моделей Hilux и Prado.

Шестиступенчатый «автомат» должен оказаться стандартным выбором, к которому добавится блокировка центрального и, возможно, заднего дифференциала.

Презентация нового компактного рамного внедорожника Toyota может состояться этой осенью на выставке Japan Mobility Show-2025.