«Другой» новый Volkswagen Amarok показали на первых изображениях

Volkswagen собирается включить в свою модельную линейку новую разновидность пикапа Amarok, который будут продавать исключительно в Латинской Америке. Первый тизер этой модели показали еще этой весной, но дебют серийного «утилитарника» еще не состоялся.

На днях южноамериканское издание «CanalCarros» выпустило первые рендерные изображения местной версии пикапа «Фольксваген Амарок», судя по которым машине предстоит примерить на себя новый угловатый дизайн с необычной головной оптикой.

Официальный тизер нового Volkswagen Amarok для Южной Америки

Виртуальный пикап рисовался с оглядкой на шпионские фото прототипов «другого» Amarok, а также его тизерное изображение.

Машину на рендерах наделили фронтальной светотехникой, состоящей из трех секций, массивным бампером и крупными колесными арками, обрамленными пластиковой защитой.

Неофициальный рендер нового Volkswagen Amarok для Южной Америки

Технические сведения об этом проекте сейчас находятся в тайне, но инсайдеры полагают, что пикап будет разработан усилиями не только инженеров Volkswagen, но и партнерского китайского автоконцерна SAIC.

Maxus T90

Автомобиль могут построить на той же рамной архитектуре, которая лежит в основе утилитарной модели Maxus T90. Впрочем, машина точно будет отличаться от своего «поднебесного» родственника не только внешностью, но и двигателем.

Латиноамериканскому VW Amarok пророчат турбодизельный мотор V6, а также обещают, что его сборкой будет заниматься аргентинский завод Volkswagen Group.

Премьера машины должна состояться ближе к 2027 году.